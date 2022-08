Novi BMW: lahko v kot pospravi manj premijsko teslo?

BMW ima novo električno limuzino, ki ponuja odlične vozne zmogljivosti in premijsko kakovost izdelave, kakršno od bavarskih avtomobilov tudi pričakujemo. Ker ni namenski električni avtomobil, se z vidika uporabnosti pogona – čeprav ima dosega veliko in tudi poraba je pohvalno nizka – težko postavi ob bok najresnejšim električnim tekmecem, kot je v Sloveniji predvsem tesla model 3.

Foto: Gašper Pirman BMW i4 je bavarska električna limuzina, ki s prepoznavno obliko in notranjimi rešitvami brez velikih pretresov svojim kupcem ponuja zelo zmogljivo in odlično opremljeno električno limuzino. To ni namenski električni avtomobil, temveč le predelano bencinsko vozilo, in to kljub odličnosti – udobje, zmogljivost in doseg – prinaša kar nekaj kompromisov. Je torej BMW i4 upravičen do naziva "tesla killer"?

Palec gor: zmogljivost in doseg, udobje in zvočna zatesnjenost, soliden izkoristek polnjenja

Palec dol: vsi kompromisi bencinsko-dizelske platforme

Enega izmed preizkusov tega avtomobila sem začel na Kalcah pri Logatcu. Najprej po dinamični cesti prek Hrušice navzgor do Cola in spust do Ajdovščine. Zmogljivosti avtomobila so bile vrhunske, pri voznih lastnostih in uravnoteženosti to vendarle ni član družine M. Med ovinki je sicer zelo suveren, a občutek na volanu vendarle ni tako prepričljiv, da bi ga označili za brezkompromisnega športnika. Od Kalc do Ajdovščine je napolnjenost baterije upadla za 12 odstotkov.

Nato avtocestni kilometri. Tu i4 blesti. Zvočna zatesnjenost je vrhunska, udobje na zelo visoki in prav zagotovo zelo premijski ravni. Električni pogon dodaja novo dimenzijo udobja in doživetja avtomobilske kakovosti na cesti. In nato še podeželska cesta, kjer sta spet v ospredju predvsem udobje in prijetna tišina v avtomobilu. Mogoče si jo je v načinu "sport" popestriti z umetnim futurističnim zvokom, ki v resnici sploh ni tako zgrešen.

Poraba na vsej vožnji je znašala 27 kilovatnih ur (kWh) na sto kilometrov, a visoka je bila predvsem zaradi izrazito dinamičnih kilometrov prek Hrušice. Na vsem testu se je gibala okrog 19 kWh na sto kilometrov.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Od 30 do 80 odstotkov baterije v 25 minutah

Ob koncu vožnje je sledil preizkus avtomobila na zmogljivi hitri polnilnici Ionity. V Ilirski Bistrici je v idealnih pogojih avtomobil polnil z največjo močjo 158 kilovatov. Moč je sorazmerno z napolnjenostjo baterije upadala.

V 20 minutah se je baterija napolnila s 35 kilovatnimi urami (kWh) elektrike. V tem obdobju je povprečna moč polnjenja znašala okrog 105 kilovatov, kar je seveda realnost polnjenja električnih vozil – tiste oglaševane najvišje moči navadno dosežemo le v ozkem pasu napolnjenosti baterije (med 20 in 30 odstotki).

Če bi na polnilnici Ionity želel baterijo s 30 napolniti na 80 odstotkov, kar je tudi sicer zelo realen primer uporabe take polnilce na poti, bi polnjenje trajalo 25 minut.

Doseg tudi več kot 400 kilometrov

Novi i4 ima veliko baterijo, in sicer neto kapaciteta znaša dobrih 80 kilovatnih ur (kWh), zato so tudi dosegi tega avtomobila zelo zgledni in skoraj ne zmanjšujejo vsakodnevne uporabnosti takega avtomobila v Sloveniji. Povprečje okrog 19 kWh je zelo dobro, res pa tudi ne vrhunsko nizko za avtomobil s sistemsko močjo 250 kilovatov (340 "konjev"). Najvišja hitrost znaša 190 kilometrov na uro, pospešek do "stotice" pa 5,7 sekunde. Za še ostrejšega i4 bo moral voznik poseči po različici M50.

Ob povprečni uporabi tega avtomobila bo doseg lahko znašal vsaj med 350 in dobrimi 400 kilometri. Pomembno je, da se avtomobil dobro polni in da vsaj poleti optimalno izkorišča 50-kilovatne hitre polnilnice DC. Na klasičnih polnilnicah AC zmore moč do 11 kilovatov.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Z vidika električnega pogona ni tako edinstven in celovit kot iX

Pod črto je i4 predvsem zelo dober električni BMW in prinaša vse tisto, česar smo od avtomobilov te znamke že vajeni. To so pozornost, usmerjena na voznika, odlični pospeški, vozna dinamika, tudi dinamičen videz vsega avtomobila. Na avtocesti je odlična zvočna zatesnjenost, zato je vsak kilometer lahko zelo sproščujoč in uživaški. Pri kakovosti izdelave je BMW torej ohranil svoje visoke standarde.

Z vidika električnega avtomobila pa i4 ni tako prepričljiv in suveren kot na primer velik športni terenec iX. Ta je izdelan z namenske platforme, i4 pa je nastal na osnovni bencinskega oziroma dizelskega avtomobila. To pomeni, da je notranjost praktično povsem enaka kot v klasičnem BMW in ne tako zares impresivno drugačna kot v iX ter da nekatere rešitve z vidika električnih vozil prav zagotovo prinašajo večje kompromise.

Motijo elementi, ki so ostali od "fosilnega" BMW 4 gran coupeja

Zadaj je prostora na klopi že tako precej malo, moti pa visok in za električne avtomobile nepotreben greben na sredini vozila. Nos avtomobila je ostal nepotrebno dolg, pod njim pa seveda ni dodatnega prtljažnika. Tako kot klasični BMW ima enako urejeno hlajenje avtomobila prek enojnega kompresorja, zato lahko istočasno hladi le en element vozila – istočasno ne zmore hladiti notranjosti vozila in še baterije ob polnjenju na najbolj zmogljivih polnilnicah (pri močeh okrog 50 kilovatov težav ni). Vse te kompromise bo v celoti odpravila šele namenska platforma, to je že napovedana "neue klasse".

Je 75 tisočakov veliko za električni BMW?

BMW i4 v Sloveniji stane vsaj 54 tisočakov, cena testnega je s precej bogato bero dodatne opreme poskočila na 75 tisoč evrov. To je spodobna cena z vidika električnega BMW, a bi bil konkurenčni polestar 2 – Volvova podznamka električnih vozil, ki v Sloveniji še ni prisotna – v tujini cenejši, tesla model 3 pa je v Sloveniji okvirnih 13 tisoč evrov cenejša od tega testnega avtomobila.

Pod črto je i4 odlična popestritev ponudbe znamke BMW, ki meri predvsem na privržence te znamke. Kdor bo namensko iskal električni pogon, bo prioritetno iskal avtomobil z namenske električne platforme. Te ponujajo več, tudi če kupec ne izbere klasične premijske znamke. To so na primer električna vozila Tesle, Hyundaia in Kie, ki jim bo BMW z vidika izkoristka potenciala elektrike kot pogona kos šele prek nove električne platforme.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman