Nič več divjega videza: to bo novi honda civic #foto

Honda je s prejšnjo generacijo civica razdelila svetovno javnost. Drzno oblikovan avto je bil vsekakor eden bolj posebnih na naših cestah, a očitno so se Japonci premislili in s precej konzervativnim konceptom napovedujejo umiritev videza. V ZDA bo v serijski obliki zapeljal spomladi prihodnje leto, kdaj (ali sploh) bo na voljo v Evropi, za zdaj še ni znano.

Enajsto generacijo civica napoveduje koncept z zgornje fotografije. V primerjavi s predhodnikom bo tako civic precej bolj umirjen, namenjen širši množici kupcev, ki na cesti ne želijo izstopati kot vozniki aktualne generacije. Velik vpliv na njegovo podobo ima ameriška različica accorda, zato bo seveda najprej zapeljal ravno na ta trg.

Ohranja športno držo, dobiva nekaj elegance

Koncept naj bi v 99 odstotkih natančno napovedoval serijski model, ki ga bosta krasila nizka drža in dolg pokrov motorja. Oblikovalci so premaknili stranska ogledala na vrata in za boljšo vidljivost pomaknili stebriček A naprej. Na nosu je sedaj bistveno manjša maska hladilnika, zadek je za nekaj centimetrov širši in je dobil tudi drugačna zadnja žarometa.

Notranjost za zdaj ostaja skrita. Napoveduje jo le skica, ki pa prikazuje všečno minimalistično notranjost z 9-palčnim zaslonom na dotik. Prav tako ni informacij o motorni paleti. Bo pa divji type R dobil neko vrsto hibridnega pogona.

Proizvodnja se s to generacijo v celoti seli v ZDA. Deseto generacijo kombilimuzine so izdelovali v britanski tovarni Swindon, a se ta tovarna zapira, proizvodnja vseh karoserijskih oblik pa bo sedaj v ZDA oziroma Kanadi.

Za zdaj so pri Hodni pokazali le limuzinsko različico, kmalu bo luč sveta ugledala še kombilimuzina. Kot zadnja bo luč sveta ugledala športna različica type R. Foto: Honda

