Najboljši tip hibrida? To znamko Slovenci marsikdaj spregledajo. #foto

Tudi v klasičnem športnem terencu, ki je danes resda bolj namenjen urejenim cestam kot brezpotjem, smo dobili naslednjo potrditev – Nissanov sistem pogona, kjer bencinski motor zagotavlja nujno energijo za pogonske elektromotorje, je na področju hibridnih vozil trenutno eden najbolj prepričljivih. Na drugi strani je Nissan kot znamka, ki je bila nekoč pionir elektromobilnosti in je ustvarila dva ključna modela za avtomobilski razvoj, danes pogosto spregledana in izven dometa prve dvajseterice znamk v Sloveniji.

Foto: Gregor Pavšič Vozniška dilema je načeloma preprosta. Vožnja z uporabo elektromotorjev je zelo lahkotna, hitro odzivna in tudi sproščujoča. Toda pravi električni športni terenci so praviloma dragi in tudi z dosegom marsikoga ne prepričajo, da bi jim zaupali. Priključni hibridi so kompromis, ki se do zdaj ni najbolje prijel. Deluje bolj na papirju kot v praksi. Elekrični doseg nekaj deset kilometrov sicer prija, toda pri takem vozilu je višjo nakupno ceno še težje upravičiti. Zato je naposled hibridna tehnologija tista, ki danes v Evropi predstavlja veliko večino alternativnih pogonov. Vsak tretji novoprodani avtomobil v Evropi ima hibridni pogon.

Palec gor: delovanje pogona, dober približek polni električni vožnji, širok kot odpiranja zadnjih stranskih vrat, vsestranska uporabnost

Palec dol: za hibrida visoka poraba, občasen trušč motorja

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Kot smo poročali že ob testni vožnji s qashqaijem, je Nissan ustvaril svoj zanimiv tehnološki princip hibridnega pogona. Dali so mu ime e-Power. Pri takem avtomobilu kolesa poganja izključno elektromotor, bencinski pa ima prek inverterja vlogo generatorja nujne električne energije. Ta se med vožnjo proizvaja in shranjuje v bateriji.

Prav gotovo velja, da ključna prednost Nissanovega hibridnega pogona ni bistveno nižja poraba. Ta dejansko ni zares nizka, zato kljub hibridni zasnovi ostaja relativno visok tudi neposreden ogljični odtis takega avtomobila. Ključni doprinos takega pogona je v vozniški izkušnji in med samopolnilnimi oziroma tako imenovanimi serijskimi hibridi je pri Nissanu najbolj prepričljiva.

Pretirane glasnosti ni, poraba pa presega sedem litrov

Pri tem sta ključna dva dejavnika – bencinski motor je tih in dejansko le redko zmoti z resda dokaj nenadnim ropotom, v vožnji pa tudi med pospeševanji ni pretirano slišati višjih vrtljajev. Vožnje z ugasnjenim bencinskim motorjem pa je veliko. Še posebej izven avtoceste bodo speljevanja in pospeševanja hipna in gladka, kar so nedvomne prednosti električnega pogona. Vozniška pričakovanja tak pogon torej izpolni, glede nižje porabe pa bo izkupiček zadovoljiv predvsem v mestu.

To v praksi pomeni, da je med testno vožnjo tega 4,68 metra dolgega in skoraj dve toni težkega vozila povprečna poraba zanesljivo presegala sedem litrov na sto prevoženih kilometrov. V mestu je poraba padla na pet litrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Z medosno razdaljo 2,70 metra je X-trail izrazito družinsko vozilo. Prostora na zadnji klopi je veliko, sedi se dobro in dovolj visoko. Tak avtomobil bo kot nalašč tudi za daljša potovanja. Razpoložljivo gorivo bo proizvedlo dovolj elektrike za več kot 500 kilometrov. Pri praktičnosti izpostavljamo tako velik prtljažnik, ki meri od 575 do skoraj 1.400 litrov, podiranje zadnjih naslonjal v razmerju 40:20:40 in predvsem zelo širok kot odpiranja zadnjih stranskih vrat. Ta navidezna malenkost, ki močno olajša dostopnost do zadnje klopi predvsem v primeru prevažanja majhnih otrok, je postala Nissanov zaščitni znak.

X-trail ima v primeru štirikolesnega pogona dva elektromotorja, oba sta sinhrona s trajnimi magneti. Sistemska moč ustvari 157 kilovatov (213 konjev). Več navora, in sicer 330 proti 195 njutonmetrov navora je na sprednji osi. Pospešek do 100 kilometrov na uro znaša sedem sekund, najvišja hitrost pa 180 kilometrov na uro. Za ustvarjanje elektrike skrbi le 1,3-litrski trivaljnik, kar na končno prožnost in dinamiko tudi ne vpliva.

Izvor pogonske elektrike ostaja izključno fosilen Foto: Gregor Pavšič

Je tak X-trail zavoljo pogona dejansko elektrificirano vozilo? Odgovor ni preprost. Da, poganja ga elektrika in kar lep del poti zna odpeljati z ugasnjenim bencinskim motorjem. Toda ne glede na nižji izpust CO2, je vsa elektrika pri vsakem hibridu brez možnosti zunanjega polnjenja izključno fosilnega izvora. Proizvaja jo bencin in vsaj za zdaj ne sintetičen. Na drugi strani je mogoče avtomobile napajati tudi z elektriko iz trajnostnih virov. Nekatere države jo imajo že veliko, druge spet manj. Vsaj pri Nissanu je taka električna alternativa model ariya, ki ga žal v Sloveniji še vedno ni. Naj spomnimo, enega izmed predserijskih avtomobilov smo na Dolenjskem pobližje spoznali že pred petimi leti.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Nekoč pionir tehnologij in avtomobilske evolucije, danes pogosto spregledan

Pred kakim desetletjem se je Nissan v Sloveniji spogledoval z nazivom najuspešnejše azijske avtomobilske znamke. Takšni so bili takrat cilji, položaj znamke pa je precej drugačen. Nissan je bil nekoč z leafom pionir elektromobilnosti, tudi z modeloma qashqai in juke je utemeljil velikoserijsko naravo klasičnih in kompaktnih športnih terencev.

Toda kljub tem modelom in zanimivim pogonom je Nissan letos v Sloveniji registriral dokaj skromnih 567 avtomobilov, kar ga z 1,2-odstotnim tržnim deležem uvršča na 22. mesto med vsemi znamkami. Nissan je v družbi veliko bolj nišno usmerjenih znamk, kot sta Cupra in Mazda. Umaknili so poltovornak navara, z micro so letos pridobili le šest registracij in veliko večino teže prodajnih pričakovanj nosi qashqai.

Do konca novembra so registrirali 104 X-traile, kar glede na potencial avtomobila bržkone ne more biti zadovoljiv rezultat. Vodilna Škoda s kodiaqom in Tesla z modelom Y sta v istem obdobju presegli 800 registracij, ostali pa nato z dobrimi 200 registracijami tudi X-trailu resda ne bežijo več tako izrazito.

Sicer pa je kljub trenutno prepričljivemu hibridnemu pogonu, ki danes mobilnost za dokaj zmerno ceno omogoča vsakemu, tudi pri Nissanu prihodnost začrtana električno. Vrniti se želijo na vodilno pionirsko-inženirsko fronto, kjer so nekoč s prvim leafom – dejansko celo pred Teslo – že bili.

Za konec še cena – testni avtomobil v različici tekna e-power 4WD je stal nekaj več kot 50 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič