Najbolje prodajani avto v Sloveniji: Je dovolj osnovni motor?

Vsak peti prodani avtomobil v tem razredu je bil renault clio, ki kljub svoji starosti ostaja prodajni kralj avtomobilskega trga v Sloveniji. Osnovni motor clia je zdaj le še 0,9-litrski trivaljni motor z močjo 75 "konjev", ki pa se v večini razmer dobro obnese in z vidika zmogljivosti in navora zadovolji potrebe povprečnega voznika clia. Brez popusta bi polno opremljen clio stal še vedno solidnih 16 tisočakov, novo generacijo pa čaka tudi vstop na hibridne pogonske sisteme in večji nabor varnostno-asistenčnih sistemov.



Motor: 0,9-litrski bencinski trivaljni, moč: 56 kW

Poraba na testu: 6,9 l/100 km

Cena testnega avtomobila: 16.240 EUR (s popustom: 14.040 EUR)

Renault clio je tradicionalno eden najbolj priljubljenih avtomobilov v Sloveniji. Kot smo poročali že v soboto, je clio kljub starosti aktualne generacije ohranil mesto najbolje prodajanega avtomobila na bruto slovenskem trgu. Trgovci z avtomobili so lani prodali 3.901, kar je bilo 263 več kot leta 2017. Clio ima tako na slovenskem avtomobilskem trgu kar 5,3-odstotni tržni delež. Hkrati pa je clio tudi že precej ostarel model, ki se kljub temu z vidika videza, vsakdanje praktičnosti in modernosti motorjev še zelo dobro drži v sicer številčni konkurenci tega razreda. Ta je še vedno najbolje prodajani razred v Sloveniji, lani s skoraj 19 tisoč prodanimi novimi avtomobili. Vsak peti med njimi pa je bil prav clio.

Foto: Gašper Pirman

Izbira bencinskega motorja le še trivaljnik z močjo 75 "konjev"

Francozi bodo novega clia predstavili letos, v testnem cliu pa je bila novost nov osnovni motor TCe 75. Ta je letos v ponudbi nadomestil do zdaj vstopni atmosferski 1,2-litrski štirivaljni bencinski motor. Večji štirivaljnik je torej zamenjal manjši trivaljni motor. Ta ima moč 56 kilovatov (75 "konjev") in trenutno pri cliu ponuja edino "bencinsko" možnost. Na voljo je namreč le še dizelski štirivaljni motor dCi 75.

Kupec novega clia torej danes niti nima več izbire, če želi bencinski pogonski motor. Ta se sicer kljub relativno majhni moči dobro ujame s celotnim paketom avtomobila. Občasno sicer lahko voznik zazna tako imenovano turbo luknjo in tudi na avtocestnih klancih, na primer tistemu pri Vrhniki proti Primorski, bo treba pretakniti eno prestavo nižje in zagotoviti dovolj vrtljajev motorja. Ob povprečni uporabi avtomobila pa je motor čisto dovolj zmogljiv in s porabo dobrih šest litrov tudi solidno varčen. Ob prihodu novega clia bo možnosti pri pogonih predvidoma spet več.

Osnovni clio s takim bencinskim motorjem danes stane vsaj 12 tisočakov, paketa opreme Zen in Limited pa ceno še držita pod mejo 14 tisočakov. Kdor bi želel samodejno klimatsko napravo, bo že potreboval paket opreme Intens za 14.740 evrov.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Najbolje opremljeni clio: kaj ima, česa (še) nima?

Naš testni avtomobil je bil slovenska posebnost z opremo I feel Slovenia, ki z izhodiščno ceno 15.740 evrov ponuja skoraj vse tisto, kar je v cliu danes mogoče dobiti. To so na primer žarometi LED, slovenski meniji, samodejna klimatska naprava, volanski obroč in prestavna ročica v usnju, kartica za prostoročno odklepanje in zaklepanje vozila, parkirni senzorji, vzvratna kamera in podobno. Cliu še najbolj manjkajo varnostno-asistenčni sistemi, morda tudi prijaznejši infozabavni vmesnik, ne podpira sistemov, kot je Applov Car Play …

Redna cena takega clia je znašala že krepko čez 16 tisoč evrov, a jo je popust znižal na 14 tisočakov.

Lov za tekmeci, ki so clia že prehiteli

Na našem primerjalnem testu PRIMA se je clio v svojem razredu uvrstil v zlato sredino in tja realno tudi spada. Številni avtomobili - predvsem volkswagen polo, ford fiesta in suzuki swift - so kakovostno in z vidika opreme precej bolj konkurenčni od clia. Toda vsaj v Sloveniji tradicija šteje veliko od clio se kljub temu prodaja veliko bolje od mnogih tekmecev. Renault bo imel z novo generacijo clia vseeno mnoge izzive in, sodeč po prvih napovedih, bo novi clio veliko naprednejši. Navsezadnje bo imel prvič tudi hibridni pogon.