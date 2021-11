Mala honda želi biti crossover, kljub temu je prostorski čudež #foto

Aduti crosstarja so poleg prilagodljive potniške kabine z veliko prostora glede na njegove mere tudi terenski karoserijski dodatki in tri centimetre večja odmaknjenost od tal.

Aduti crosstarja so poleg prilagodljive potniške kabine z veliko prostora glede na njegove mere tudi terenski karoserijski dodatki in tri centimetre večja odmaknjenost od tal. Foto: Gašper Pirman

Hondin jazz že od svojih začetkov ni bil avto, ki bi navduševal s svojo zunanjo podobo, temveč je pridobil številne simpatije predvsem na račun svoje uporabne potniške kabine. Z novo generacijo se to ni spremenilo, gredo pa pri Hondi s terenskim paketom crosstar zadnjim trendom naproti. Poleg plastičnih zaščitnih oblog ima crosstar sprednji del, ki je kar precej drugačen kot pri klasičnem jazzu, oddaljenost od tal so povečali za tri centimetre, v dolžino je daljši za 4,6 centimetra, sprednji in zadnji kolotek sta širša za dober centimeter. Vsekakor pa je crosstar na račun novih dodatkov postal tudi bolj všečen, a po drugi strani ima manj prostoren prtljažnik, dražji je kot jazz in porabi malenkost več goriva.

Motor: 72,4-kilovatni bencinski in 80-kilovatni električni



Poraba na testu: 5,2 l/100 km



Cena vozila: 26.700 evrov

Vse večja priljubljenost vsega, povezanega s športnimi terenci, je potrkala na vrata vedno pragmatične Honde. Ta njihova filozofija, pri kateri sta uporabnost in praktičnost pred samo obliko, se je v največji meri zrcalila pri modelu jazz. Čeprav gre le za štiri metre dolg avtomobil, je primarno namenjen družinski rabi, navsezadnje tudi zelo dobro skriva svoj enoprostorski značaj. Še posebej višinske centimetre skriva crosstar, ki je s plastičnimi oblogami blatnikov in večjim odmikom od tal bolj usklajen z modnimi trendi.

Manjši prtljažnik je nemogoče opaziti

Ker so rezervoar za gorivo postavili pod sedeže, baterijo hibridnega pogona pa pod prtljažnik, lahko v notranjosti zagotovijo poln izkoristek Hondinih znanih "čarobnih" sedežev (več o njih kasneje) in do 1.199 litrov prostornine. Zaradi tega je prtljažni prostor pri crosstarju na papirju ob postavljenih zadnjih sedežih manjši za šest litrov (298 litrov).

Eden ključnih elementov crosstarja so seveda sedala. Kot pri jazzu se zadnja sedežna klop ne podre, temveč zdrsne navzdol. Nastane ravno tovorno dno, klop pa se podira v razmerju 60:40. Sedeži so čarobni predvsem zaradi njihovega zlaganja v navpični položaj. S tem se razmeroma majhen crosstar v notranjosti oddolži in omogoča prevoz večjih predmetov.

Zadnji sedeži so zares čarobni in znatno povečajo uporabnost avtomobila. Njihovo zlaganje je zelo preprosto, težav ne bodo imeli niti šibkejši potniki ali vozniki. Foto: Gašper Pirman

Zadnja vrata se odpirajo skoraj do kota 90 stopinj

Morda crosstar res ni med najbolj vpadljivimi ali privlačnimi avtomobili pri nas, a njegove lastnosti presegajo pričakovanja. Že ob prvem stiku smo opazili zadnja vrata, ki se odpirajo skoraj do kota 90 stopinj in s tem močno olajšajo dostop do zadnje klopi. Prav neverjetno, kako zelo te crosstar "začara", ko enkrat sedeš za volan. Preprosta uporaba, lahek dostop do zadnjih sedežev, tudi obisk Ikee ni tabu tema. Vse skupaj se dopolnjuje z digitalno notranjostjo, odlagalnimi površinami in navsezadnje tudi preglednostjo v praktično vse smeri. Da ničesar ni prepuščeno naključju, pove zgovoren podatek o osmih utorih za pijačo, dveh zaprtih predalih pred sovoznikom in dodatnem predalu med sedežema.

Med vožnjo ne deluje kot križanec

Poleg zunanjih dodatkov so eden ključnih poudarkov crosstarja v primerjavi z jazzom trije dodatni centimetri oddaljenosti od tal. Marsikomu bodo dodatni centimetri koristili pri lažjem vstopu in izstopu iz avtomobila, a med vožnjo višjega sedenja sploh nismo opazili. Podvozje crosstarja je kombinacija mehkejših vzmeti za udobno vožnjo prek neravnin ter bolj utrjenega delovanja blažilnikov in stabilizatorjev za uglajeno premagovanje ovinkov z malo nagibanja. Bolj kot njegove vozne lastnosti hvalimo bogato založenost z varnostnimi pomagali. Še vedno je asistenca za menjavo voznega pasu preveč vsiljiva in agresivna, a vseeno hvalimo serijsko vgrajenih deset asistenčnih sistemov.

Galerija: všečna nadgradnja jazza

Da, tudi pod štiri litre se da priti

1,5-litrski samopolnilni hibridni sistem smo dodobra preizkusili že pri testu jazza. Kot je zapisal Aleš (povezava spodaj), "računalnik poleg trenutnega povprečja prikazuje še podatke zadnjih treh ponastavitev, ločeno za trip A in B. Tako so prvi za nami prevozili 592 kilometrov s povprečno porabo 5,3, pred njimi so hondo gnali 2.130 kilometrov s porabo 5,7, zgodovina je segla še 1.453 kilometrov nazaj v preteklost, poraba pa je znašala 4,9. Mi smo na umirjenih potovanjih porabili okoli 4,6, pri mestnih premikih pa poraba komaj doseže štiri litre. Celotno testno vožnjo smo končali s porabo natančno 4,82 litra na sto kilometrov."

Podobno kot Aleš smo storili tudi tokrat in zapisali povprečno porabo, ki nas je čakala, ko smo prvič sedli v avto. Potovalni računalnik je glede na preteklih 1.385 prevoženih kilometrih prikazal 5,5 litra povprečne porabe goriva na sto prevoženih kilometrov. Tudi po tovarniških podatkih je crosstar za dva decilitra bolj potraten kot enako gnani jazz, na koncu testa pa smo imeli porabo 5,2 litra. To je malenkost manj kot štiri decilitre manj kot pri jazzu in prav tako štiri decilitre več, kot pravijo tovarniški podatki. Je pa crosstar še vedno izredno učinkovit v mestu, kjer se da na električno energijo prevoziti do 65 odstotkov vseh kilometrov, poraba tam pa je bila tudi tokrat manjša od štirih litrov.

vrsta motorja bencinsko-hibridni 4-valjni, 4 ventili na valj prostornina v ccm 1.498 moč (i-VVT) v kW (KM) pri vrt./min. 72 (98) pri 5500-6400 moč (el.) v kW (KM) pri vrt./min. 80 (109) največji navor (i-VVT) v Nm pri vrt.min. 131 pri 4500-5000 največji navor (el.) v Nm pri vrt.min. 253 menjalnik brezstopenjski CVT pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4090 x 1725 x 1556 medosna razdalja v mm 2517 prtljažnik v litrih 398–1199 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1325 (375) največja hitrost v km/h 173 pospešek do 100 km/h v sekundah 9. jan poraba (po normah EU) v l/100 km 4. jan poraba na testu v l/100 km 5. jan cena osnovnega modela v EUR 25.990 cena testnega vozila v EUR 25.990 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 26.700

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman