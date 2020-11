Poglejte kaj zmore: to je eden najbolj uporabnih avtomobilov

Nova honda jazz hibrid z neizstopajočo enoprostorsko obliko med testom ni vzbujala pozornosti množic, nam pa se je zdelo koristno, prostorno in varčno vozilo. In seveda tehnično napredno po vzoru hibridnega SUV CR-V.

Honda jazz ohranja osnovno vrlino predhodnika, to pomeni enoprostorsko uporabnost izdatno opremljenega avtomobila. Še eno odličnost, za mnoge pomembnejšo, predstavlja bencinski hibridni pogonski sklop z dizelsko porabo goriva.



Letos predstavljena honda jazz ni videti kot vrhunski oblikovalski izdelek. Morda zato, ker ni trendovski SUV, ampak MPV, ta segment pa nekje od sredine desetletja ni več popularen. Z izbiro izključno bencinskega električnega pogona se je uvrstila med sedem kandidatov za naziv Avtobest 2021 (zmagovalec bo znan sredi decembra).



Cena najbolj opremljenega jazza je 25.990 evrov, skupaj s kovinsko barvo in pripravo pa znaša 26.700 evrov. To ni malo, vendar menimo, da povsem ustreza kakovosti vozila s popolnim seznamom serijske vozniške, potniške in varnostne opreme.

Motor: 72,4-kilovatni bencinski in 80-kilovatni električni



Poraba na testu: 4,8 l/100 km



Cena vozila: 26.700 EUR

Največji lepotec že ni, vendar prihaja crosstar

Na Hondinem izdelku četrte generacije smo takoj opazili eno pomembno in eno nepomembno novost. Prva je povečano trikotno okence znotraj tankih stranic stebrička A, ki izdatno izboljša preglednost. Druga ni tako pomembna, je pa zanimiva. 16-palčna črna lita platišča so delno pokrita s plastičnimi pokrovi, ki navadno spadajo k jeklenim kolesom.

O zunanjosti govorijo fotografije, dodajamo pa podatek o 136-milimetrskem odmiku od tal, in povemo, da tehnologija LED pokriva vsa svetlobna telesa (tudi z avtomatskim preklopom dolgih žarometov), da se v vozilo vstopa s pametnim ključem in da se poleti vsa okna lahko odpirajo daljinsko. Komur tak jazz po videzu ni všeč, pa naj počaka na crossoverja, ki je po fotografijah sodeč bolj usklajen z modnimi trendi.

Honda jazz ima na sprednjih vratih večje trikotno steklo in ožji stranici stebrička A za boljšo preglednost iz vozila. Foto: Gašper Pirman

Več navdiha smo zaznali pri oblikovalcih notranjosti

Najprej povemo, da v jazzu, ki spada med manjše enoprostorce, lahko udobno potujejo štiri 190 centimetrov visoke osebe, večje pa lažje zadaj. Notranjost je dvobarvna, s svetlimi pastelnimi in temnimi površinami prek armature, vratnih oblog, vmesne konzole in celo volanskega obroča.

Sedeži iz blaga so usnjeno obrobljeni in prešiti, na hrbtnih straneh in prek srednjega sedeža z vzglavnikom pa v celoti usnjeni – kot opravičilo tistemu, ki mora za kazen tam sedeti. Površine vrat in armature so mehko obložene, našel se je tudi ljubitelj klavirske črnine, vendar si je ni upal pozicionirati na vidnejše mesto. Diskretno jo je umaknil na naslona zadnjih vrat.

"Magic seats"

Tako pri Hondi imenujejo svoj inovativni način zlaganja zadnje klopi. Sedala pod položenimi naslonjali (60/40) zdrsnejo navzdol in tvorijo ravno tovorno dno. Sedeži pa se lahko tudi zložijo v navpičnem položaju in omogočajo prevoz večjih predmetov v kabini. Pri tem pomaga tudi izdaten pomik sovoznikovega sedeža naprej.

K potovalnemu udobju spada osem utorov za pijačo, dva zaprta predala pred sovoznikom in eden med sedežema, 12-voltna vtičnica in štiri USB-ji. Del prtljažnika zavzema baterija, zato je namesto rezervnega kolesa dodan ustrezen pribor. 300-litrski prtljažnik pa se poveča še za dobrih 50 litrov z globokim prekatom pod ploščo.

Vsa svetlobna telesa delujejo s tehnologijo LED, tudi s samodejnim upravljanjem žarometov. Foto: Gašper Pirman

Digitalni zaslon odplaknil okrogle merilnike

Pred voznikom je eden od lepših volanskih obročev, dvobarven, s preglednimi in otipljivimi stikali. 7-palčni digitalni merilnik je dobro pregleden, z obeh strani obdan z merilnikoma goriva in stanja baterije. Med spreminjanjem vsebin vedno prikazuje digitalno hitrost, na izbiro pa so pretok energij, varnostna podpora, vzdrževanje, navigacija … teh možnosti je menda 14.

Osrednji 9-palčni zaslon honda connect ponuja 23 ikon na treh straneh, kjer so na voljo navigacija, povezava pametnega telefona prek obeh uveljavljenih sistemov, honda osebni asistent, kamera, radio, podatki o vožnji ... Ob vsej digitalizaciji je Honda ohranila varnejša okrogla stikala za upravljanje klimatske naprave in glasnosti avdiosistema.

Kaj nas je zmotilo



Izbran položaj P, R, N, D ali B je sicer prikazan med merilniki, moteča pa je zelena osvetlitev N poleg prestavne ročice, ki sveti neprekinjeno ne glede na njen položaj.



Še bolj nas je motila varnostna funkcija "road departure mitigation" z odločno premočnim poseganjem na smer vožnje. Komur je ta sistem za ohranjanje lege znotraj prometnih pasov moteč, ga mora izklopiti po vsakem zagonu motorja, pri čemer mora najprej pritisniti stikalo levo pod volanom, nato pa še na prečki volanskega obroča.



Večina vozil ima temu namenjeno eno samo stikalo, nekatera celo prepuščajo vozniku, da sam izbere položaj po zagonu motorja.

Preprosto delovanje tehnologije e:HEV

Način pogona se nenehno samodejno spreminja med električnim, hibridnim in bencinskim. Vožnja v prvih dveh načinih je gladka in lahkotna, tudi med speljevanjem in odzivnim običajnim pospeševanjem. Le med močnim pospeševanjem deluje motor hrupno, dokler se motorni vrtljaji ne uskladijo s hitrostjo vožnje.

Usnjena prestavna ročica ima poleg položajev P, R, N in D dodan B, ki omogoča močnejše zaviranje z elektromotorjem in s tem izdatnejšo rekuperacijo energije. Varčnejši izrabi motorja služi stikalo econ, ki ostane v izbranem položaju po vsakem zagonu. Poleg je še stikalo brake hold za zadrževanje pred semaforji, tega pa je treba vključevati znova.

Galerija: jazz je na cesti pravi posebnež

Avtomobilov z manj zanesljivo lego več ne delajo

Enoprostorci so bili med svojim razcvetom vozila z zanesljivo lego na cesti, čeprav so večinoma igrali na karto udobja. Podvozje jazza je kombinacija mehkejših vzmeti za udobno vožnjo prek neravnin in bolj utrjenega delovanja blažilnikov ter stabilizatorjev za uglajeno premagovanje ovinkov z malo nagibanja. Prijeten in prav lep volan daje med vožnjo dober občutek, je zelo neposreden (2,4 zavrtljaja) in odziven z dobro servo podporo.

Vsi uveljavljeni varnostni sistemi so serijski

Poleg kar 10 varnostnih blazin in uveljavljenih elementov aktivne in pasivne varnosti je honda jazz opremljena še z 10 sistemi, združenimi v Honda sensing. Gre za aktivno preprečevanje naleta, ohranjanje lege, nadzor mrtvih kotov pri vožnji naprej in vzvratno, prilagajanje vožnje znakom … Radarski tempomat deluje od 30 naprej do ustavitve z nastavitvijo po 1 ali 10 na uro, jazz lahko tudi sledi vozilom pri nizki hitrosti.

Potovalni računalnik zna pogledati daleč nazaj

Na osrednjem zaslonu smo lahko spremljali porabo na 4175-kilometrski razdalji pred našim prevzemom vozila. Računalnik poleg trenutnega povprečja prikazuje še podatke zadnjih treh ponastavitev, ločeno za trip A in B. Tako so prvi za nami prevozili 592 kilometrov s povprečno porabo 5,3, pred njimi so hondo gnali 2130 kilometrov s porabo 5,7, zgodovina pa je segla še 1453 kilometrov nazaj v preteklost, poraba pa je znašala 4,9.

Notranjost je dvobarvna, s svetlimi pastelnimi in temnimi površinami prek armature, vratnih oblog, vmesne konzole in celo volanskega obroča. Foto: Gašper Pirman

Zanimivo nihanje porabe

Pri hitrostih 50 in 90 na uro s tempomatom je zanimivo spremljati porabo goriva med daljšo vožnjo po ravnem. Pri 50 kilometrih na uro (merilnik na 53) poraba niha med 0 in 3 litri, pri čemer se izmenjujeta električni in hibridni način pogona. Tudi pri 90 (93) kilometrih na uro so krajša obdobja s porabo 0, večinoma pa med 3 in 4 litri.

Na avtocesti pri izmerjeni hitrosti 130 (133) na uro deluje samo motorni pogon s porabo okoli 6 litrov. Tudi med preizkušanjem motornih zmogljivosti s polnim plinom se je poraba povzpela do šestih litrov. Na umirjenih potovanjih smo porabili okoli 4,6, pri mestnih premikih pa poraba komaj doseže 4 litre. Celotno testno vožnjo smo končali s porabo natančno 4,82 litra na sto kilometrov.

Tehnični podatki: honda jazz hibrid 1.5 executive

vrsta motorja bencinsko-hibridni 4-valjni, 4 ventili na valj prostornina v ccm 1498 moč (i-VVT) v kW (KM) pri vrt./min. 72 (98) pri 5500-6400 moč (el.) v kW (KM) pri vrt./min. 80 (109) največji navor (i-VVT) v Nm pri vrt.min. 131 pri 4500-5000 največji navor (el.) v Nm pri vrt.min. 253 menjalnik brezstopenjski CVT pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4044 x 1694 x 1526 medosna razdalja v mm 2517 prtljažnik v litrih 304–1205 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1310 (400) največja hitrost v km/h 175 pospešek do 100 km/h v sekundah 9.4 poraba (po normah EU) v l/100 km 4.6 poraba na testu v l/100 km 4.6 cena osnovnega modela v EUR 21,990 cena testnega vozila v EUR 25,990 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 26,700

Sedala pod položenimi naslonjali (60/40) zdrsnejo navzdol in tvorijo ravno tovorno dno. Sedeži pa se lahko tudi zložijo v navpičnem položaju in omogočajo prevoz večjih predmetov v kabini. Foto: Gašper Pirman

Honda vgrajuje v novega jazza hibridno kombinacijo 1,5-litrskega bencinskega motorja in električnega postrojenja. Foto: Gašper Pirman

Na osrednjem zaslonu je na treh straneh 23 ikon za upravljanje navigacije, avdio sistema, računalnika, pomoči vozniku, vzdrževanja, povezljivosti s telefonom … ohranjena so okrogla stikala klime in glasnosti ozvočenja. Foto: Gašper Pirman