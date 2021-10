Ko je klasika še vedno "top" #foto

Fiesta je že vrsto let eden ključnih avtomobilov Forda, ki bolj kot pretirano digitalizacijo v ospredje postavlja voznika. Fizična stikala za klimatsko napravo, odlične vozne lastnosti in sedaj še dober blago-hibridni motor so njeni ključni poudarki. Tako motorizirana fiesta je sicer 1.600 evrov dražja od turbobencinskega motorja enake prostornine in moči.

Forda fiesto smo dobro spoznali med testom PRIMA, kjer se je po točkah uvrstil takoj za polom in swiftom, vso razredno konkurenco pa je premagal z voznimi lastnostmi. Sorazmerno visoko ceno opravičuje z dobro opremo in dejstvom, da zna izpolniti želje po dinamični in hkrati zanesljivi vožnji. Vse to že vemo, kaj pa hibrid? Fiesta mHEV nas je prepričala še z živahnostjo in porabo le malo nad podatki WLTP.



48-voltno baterijo hibridnega sistema polni elektromotor med zaviranjem in tudi med zmanjševanjem hitrosti s popuščeno stopalko za plin. Takrat voznik začuti več pojemka kot pri mehko hibridnih tekmecih, seveda pa ne tolikšnega kot pri povsem električnih vozilih. Oba načina polnjenja in praznjenja med pospeševanjem lahko voznik pregledno spremlja med merilniki.



Energija, shranjena v bateriji, se prek elektromotorja usmerja na pogonski kolesi med speljevanjem in pospeševanjem, v nekaterih primerih pa tudi za jadranje z izključenim bencinskim motorjem. Med kratkimi postanki, na primer pred semaforji, elektromotor skrbi še za neslišen zagon motorja.



Rezultati vgradnje mehko hibridnega sistema so izboljšane zmogljivosti ob manjši porabi goriva in manjši količini škodljivih snovi v izpušnih plinih. Na ravni opreme titanium je hybrid 1.600 evrov dražji od turbobencinskega motorja enake prostornine in moči. Akcijska cena fieste 1.0 ecoboost hybrid 92 kW titanium je 17.800 evrov. Testno vozilo stane 20.670 evrov zaradi vgrajene dodatne opreme, v primeru financiranja je cena tisočaka nižja.

Motor: bencinski mHEV 92 kW



Poraba na testu: 5,5 l/100 km



Cena vozila: 20.6700 EUR

Nezgrešljivi ford

Družinsko zasnovana maska in osnovno oblikovanje žarometov fiesto že na daleč uvrščajo k znamki Ford. Kovinska barva "ruby red" ni poceni (760 evrov), zato pa deluje zapeljivo. Razgibane bočne linije prek vratnih ročajev in nad pragovi dodatno poudarjajo fiestino ostrino in dinamičnost. Postavljena je na 16-palčna lita platišča z gumami 195/55 (dodatek za 180 evrov).

Za boljšo trdnost karoserije sta stebrička A in C razcepljena na "Y", vmesni prostor zapolnjujejo trikotna stekelca. Bočna okna so črno obrobljena, spodaj izstopa svetleča letev, krom pa krasi tudi masko. Ozka žarometa in sploh vse svetlobne enote LED fiesto podražijo za 600 evrov, medtem ko so meglenke s funkcijo osvetljevanja ovinkov serijske. Dodatnih 300 evrov stanejo vstopanje in zagon brez ključa ter električno poklopni ogledali.

Titanium je prva nadgradnja osnovne opreme

Športna sedeža sta oblazinjena v blagu s prešitimi robovi, enako so obdelani volan, ročna zavora in manšeta prestavne ročice. Vratni ročaji so kromani, enako so obrobljena vsa okrogla stikala, glava, manšeta in gumb prestavne ročice, osrednji zaslon … Všeč nam je ločena polička znotraj predala pred sovoznikom, starši pa cenijo ključ "my key", s katerim lahko delno vplivajo na vožnjo svojega podmladka.

Notranjost je avtomatsko klimatizirana z upravljanjem stekel "one touch". Zimski paket (210 evrov) vključuje ogrevanje vetrobrana, volana in sprednjih sedežev. Po dva utora za pločevinke in plastenke sta na vmesni konzoli in zadnjih vratih, sprednja žepa sta za tak namen preozka. Navigacijski sistem Ford Sync 3 z osempalčnim zaslonom na dotik, ozvočenjem B&O, telefonijo Bluetooth in povezljivostjo Android Auto oziroma Apple CarPlay ceno fieste dviga za 740 evrov.

Fiesta je postavljena na 16-palčna lita platišča, ki za 180 evrov doplačila zamenjajo serijska 15-palčna. Foto: Gašper Pirman

Če je potovalnik, je za dva

Dobro oprijemljiva športna sedeža ponujata vse pogoje za primerno namestitev, predvsem pa sta lahko v veselje vozniku. Pravzaprav se v igrivi fiesti tudi sopotnik ne bo pritoževal, saj je podvozje odlično uravnoteženo med dinamičnim premagovanjem ovinkov in udobno uporabo v mestu, na podeželju in avtocestah.

Na zadnji klopi ni prostora za večje postave, pri polno zasedenem vozilu tudi 300-litrski prtljažnik vedno ne zadošča. V dvojnem dnu je v prekatih pod trdno ploščo poleg osnovnega pribora in kompleta za popravilo gume še nekaj dodatnega prostora. S položenimi naslonjali nastane kubični meter tovornega prostora s stopničastim dnom.

Nastavitvene možnosti za vsakogar

Ergonomsko zasnovan voznikov prostor sestavljajo neposreden odebeljen volan, športna sedeža, klasična ročna zavora in stikalo za tri načine vožnje. Foto: Gašper Pirman Voznikov prostor je ergonomsko odlično zasnovan. Oprijemljiv neposreden volan iz umetnega usnja je primerno odebeljen s kromanim spodnjim krakom. Prestavna ročica z usnjeno glavo nima najkrajših hodov, vendar deluje natančno. Poleg so priročno nameščena tri "vozna" stikala, ki s klasičnim ročajem ročne zavore ustvarjajo urejeno ergonomsko okolje.

Pomembna stikala so na volanskih prečkah, upravljanju radia in klimatske naprave pod osrednjim zaslonom služijo štiri okrogla stikala. Osnovnih pet ikon in podmeniji na zaslonu so primerno veliki za upravljanje na dotik. Instrumentno ploščo z uveljavljeno razporeditvijo dveh okroglih merilnikov z vmesnim zaslonom smo že večkrat opisali kot pregledno na primer med spremljanjem potovalnega računalnika.

Mehko hibridna podpora brez dvoma deluje

Tako trdimo, čeprav obeh motorjev 1.0 ecoboost z 92 kilovati brez oziroma s hibridno pomočjo nismo preizkušali hkrati. Med merilniki smo lahko izbrali grafičen prikaz (podmeni "my view") polnjenja baterije oziroma sodelovanja elektrike pri pospeševanju. Podobne več ali manj nazorne prikaze ponujajo tudi druge znamke.

Nedvomno pa lahko govorimo o dveh dejstvih. (1) Med zmanjševanjem hitrosti brez zaviranja se dobro čuti pojemek zaradi pretoka energije iz elektromotorja v baterijo. (2) Delovanje hibridnega sistema se odločno odraža z zmanjšano porabo goriva, kar bomo posebej opredelili.

Eco, normal in sport

Fiesta je vozilo z odličnimi voznimi lastnostmi, naj bo z dodatno baterijo pod desnim sedežem ali brez nje. Vozilo je v osnovi namenjeno mestni in primestni uporabi, presenetljivo dobro se izkaže na avtocesti. Podvozje je ustvarjeno za hitre podeželske ovinke, hkrati pa z uravnoteženo trdoto vzmetenja ne pretresa potnikov. Če govorimo o varčni vožnji, imamo o delovanju indikatorja prestav svoje mnenje, ki ga izpostavljamo v odstavku Kaj nas je zmotilo.

Motor(ček) bi po podatkih o navoru v nižjih prestavah moral delovati prožno. Če prestavljamo po indikatorju pri 1800, se v naslednji prestavi vozimo z okoli 1300 vrtljaji. Vendar priznamo, da je motor deloval lepše, če smo ga malo bolj zavrteli. Moč in navor se da najbolje izkoristiti v načinu sport. Takrat se fiesta razživi in na avtocesti je kar na lepem prehitra, skozi ovinke pa športna in odlično vodljiva.

Na avtocesti pod šest litrov

Preverjeno s tempomatom na 132 (dejanska hitrost 130), merilnik vrtljajev na 2750. Tu lahko dodamo, da menjavanje prestav v razumnem času ne prekinja delovanja tempomata. Po več kilometrih čez Ljubljansko barje proti zahodu je računalnik nameril 5,2, v nasprotni smeri pa 5,7. Po prazni Ižanski cesti je fiesta skozi naselje (merilnik na 52) porabila 2,6, proti Igu (merilnik na 92) pa 3,5 litra na sto kilometrov.

Porabo smo preverili med mestno vožnjo, kjer je računalnik nameril 6,0, v načinu sport pa smo fiesto priganjali med Igom in Kureščkom v obe smeri (v naseljih smo vozili po omejitvah). Dobrih 400 metrov višje je poraba znašala 12,0, ob vrnitvi na Ig pa je padla na 5,7. Po točenju goriva je povprečna poraba med testom znašala 5,5 litra goriva na sto kilometrov, kar pomeni, da hibridni sistem učinkovito opravlja svoje delo.

tehnični podatki ford fiesta 1.0 ecoboost hybrid 92 kW titanium vrsta motorja bencinski trivaljni turbo mHEV delovna prostornina (cm3) 998 moč v kW (KM) pri vrt./min. 92 (125) pri 6000 navor v Nm pri vrt.min. 210 pri 1750 menjalnik ročni 6-stopenjski pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4068 x 1756 x 1498 medosna razdalja v mm 2493 prtljažnik v l 292 (1093) število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1217 (468) največja hitrost v km/h 203 pospešek do 100 km/h v sekundah 9,4 poraba (po normah EU) v L/100 km 5,1 poraba na testu v L/100 km 5,5 cena osnovnega modela v EUR 13.870 cena testnega vozila v EUR 17.800 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 20.670

Navigacijski sistem Ford Sync 3 vključuje ozvočenje B&O, Bluetooth, povezljivost s sistemoma Android Auto ali Apple CarPlay. Foto: Gašper Pirman

Poleg prestavne ročice so logično nameščena "vozna" stikala za tri načine vožnje, izklop TCS in sistema start-stop. Foto: Gašper Pirman

300-litrov ponavadi ne zadošča za potrebe štirih potnikov. Poleg kompleta opreme in pribora za popravilo pnevmatike je pod trdno ploščo še nekaj prostora v dvojnem dnu. Foto: Gašper Pirman