Je prišel čas, da ulovi uspeh prve generacije? #foto

Prenovljenega twinga z 68-kilovatnim motorjem smo vozili z ročnim petstopenjskim menjalnikom, 1.300 evrov cenejšim od šeststopenjske avtomatike. Triinpolmetrski malček je velik posebnež zaradi: (1) trivaljnega motorčka zadaj, do katerega praviloma dostopajo le serviserji, pod sprednjim pokrovom pa ni prtljažnega prostora, (2) kar trije od štirih sedežev imajo sidrišča isofix, (3) kot pri pravih športnikih so pnevmatike na zadnjih pogonskih kolesih širše od sprednjih.

Ocena



Twingo v tretji generaciji že peto leto rešuje svojo osnovno težavo: prva generacija, ki je postala ikona, je s svojo obliko in Foto: Gašper Pirman



Malček je dovolj prostoren za štiri potnike, visoke okoli 1,7 metra, sicer pa je primernejši za dva potnika, tudi če sta dolgina. 210-lirski prtljažnik se izdatno poveča s polaganjem naslonjal, tudi sprednjega (serijsko) za prevoz predmetov do 2,3 metra dolžine.



S 93 "konji" pri 1.100-kilogramski masi in pogonom zadaj ima twingo igrive vozne lastnosti, ki jih kot petvratnik izraža na drugačen način kot, na primer, fiat 500. S podobno opazno mero šminke igra vlogo ljubke, uporabne ikone, ki išče svoj prostor med tržno zapostavljenimi malčki.



13.090 evrov je osnovna cena testnega twinga TCe 95 intens. Z dodatno opremo (2.270 evrov) in popustom (1.600 evrov) znaša končna cena 13.760 evrov. 1.220 evrov staneta platneno ostrešje in mango barva, 300 evrov pa 16-palčna platišča. K ogrevanima sprednjima sedežema (200 evrov) spada še sidrišče isofix spredaj, parkirnim senzorjem in kameri (250 evrov) pa bi se pri malčku zlahka odpovedali. Twingo v tretji generaciji že peto leto rešuje svojo osnovno težavo: prva generacija, ki je postala ikona, je s svojo obliko inuporabnostjo postavila previsoke cilje. S prenovo je avtomobil(ček) opazno preoblikovan, z opremo intens dobro založen, s številnimi možnosti personalizacije pa vzbuja pozornost na mestnih ulicah.Malček je dovolj prostoren za štiri potnike, visoke okoli 1,7 metra, sicer pa je primernejši za dva potnika, tudi če sta dolgina. 210-lirski prtljažnik se izdatno poveča s polaganjem naslonjal, tudi sprednjega (serijsko) za prevoz predmetov do 2,3 metra dolžine.S 93 "konji" pri 1.100-kilogramski masi in pogonom zadaj ima twingo igrive vozne lastnosti, ki jih kot petvratnik izraža na drugačen način kot, na primer, fiat 500. S podobno opazno mero šminke igra vlogo ljubke, uporabne ikone, ki išče svoj prostor med tržno zapostavljenimi malčki.13.090 evrov je osnovna cena testnega twinga TCe 95 intens. Z dodatno opremo (2.270 evrov) in popustom (1.600 evrov) znaša končna cena 13.760 evrov. 1.220 evrov staneta platneno ostrešje in mango barva, 300 evrov pa 16-palčna platišča. K ogrevanima sprednjima sedežema (200 evrov) spada še sidrišče isofix spredaj, parkirnim senzorjem in kameri (250 evrov) pa bi se pri malčku zlahka odpovedali.

Motor: bencinski turbo 68 kW



Poraba na testu: 6,8 l/100 km



Cena vozila: 13.760 evrov

Visok malček

Vpadljivo rumeno črno vozilo je za malčka kar visoko. Pri dveh metrih in pol dolgem medosju je za previsa ostalo samo po 55 centimetrov. Črne površine (platnena streha, obrobe oken, močno zatemnjena stekla in zadnji pokrov …) delujejo močno kontrastno, nasprotno pa vtise umirjata prav nič našpičena žarometa z dnevno LED-svetlobo.

Vprašaje nad glavami opazovalcev vzbuja odprtina na levem boku, ki se izkaže za pripravo za zajem hladilnega zraka. Na 16-palčnih platiščih (skozi zadnja se svetijo bobni) twingo deluje športno, dodatno zaradi različnih dimenzij pnevmatik (185/50 R16 spredaj in 205/45 R16 zadaj).

Dnevni luči dajeta LED-svetlobo, žarometa se ne zmenita za trendovsko zašiljeno obliko, meglenki pa znata posvetiti v ovinek. Foto: Gašper Pirman

Zadnji kolesi twinga sta 20 milimetrov širši od sprednjih. Črn steklen pokrov prtljažnika oziroma motorja se odpira z dobro skritim gumbkom. Foto: Gašper Pirman

Barvita notranjost

Občudujoče poglede poleg zunanjosti privablja tudi barvito okrašena notranjost, čeprav ne ponuja mehkih oblog. Prevladujejo kontrastne bele površine in obrobe, ki na primer pri volanu naredijo vtis, kot da ima zgolj dve prečki. Debelejša bela obroba vizualno učinkovito obkroža merilnike in tablico, zračnike in usnjene dele sedežev, večje bele površine pa pokrivajo obloge vrat s predali.

Sedeža z integriranima vzglavnikoma sta dobro oblikovana za namestitev različno visokih oseb. Večji otrok, ki preraste starše, sicer zadaj lahko najde prostor za kolena, manj pa za glavo. Namesto serijske klimatizirane notranjosti lahko potniki odpirajo okna, spredaj na "one touch", zadaj na izmik.

Kaj nas je zmotilo?



Vsaj treh stvari v prenovljenem twingu nihče ne najde brez prebiranje navodil. To so:



- zapleteno odpiranje sprednjega pokrova, pod katerim se skrivajo akumulator, tekočina za pranje stekla, hladilna tekočina in še kaj,



- gumb za odpiranje pokrova prtljažnika oziroma motorja, ki je skrit na osi zadnjega brisalca,



- pribor za popravilo pnevmatik, ki je pod sovoznikovimi stopali skrit za ploščo pod preprogo.

Galerija: prenovljeni renault twingo

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

Prtljažnik za razvažanje toplih obrokov

V potniški kabini je dovolj odlagalnih površin, tudi za štiri potnike. V vratih so veliki žepi, zadaj še večji od sprednjih (imata pritrdilni trak), pod celotno zadnjo klopjo se lahko stlači tudi kakšno torbo ali dve. Konzola med sedežema ima dve odprti odlagalni površini in utor za pločevinko, spredaj sta dva priključka USB, ne manjkata AUX in 12-voltni vtič.

Pokrov prtljažnika oziroma motorja, ki se odpira s skrivnim gumbom, prekriva črno steklo, nosilni elementi so prilepljeni od znotraj. Toplotno izoliran pokrov nad motorjem je obenem dno prtljažnika (kdo se spomni volkswagna 1500?), na katerem se predmeti med vožnjo sicer ne skuhajo, ohladijo pa tudi ne. Znova velja omeniti še tri priključke isofix in prevoz predmetov, dolgih do 2,3 metra, prek položenega sprednjega sedeža.

Ekscentrično vpet volan

Os volana je pod simetričnim središčem rahlo prisekanega obroča, s čimer so ustvarili nemoten pogled na merilnike. Belo obarvani prečki s stikali tempomata dajeta vtis, da tretje ni. Usnjen obroč je lepo oblikovan (manjka nastavitev po globini), odebeljen na tri četrt na devet, konzola za radio pa je po Renaultovo zadaj desno.

Velik pregleden merilnik prikazuje hitrost tudi digitalno, vrtljajev in temperature hladilne tekočine pa sploh ne. Tempomata po zagonu motorja ni treba vključiti znova, prekineta ga zavora in sklopka, hitrost se nastavlja po parnih številkah, stikala na prečkah volana so neosvetljena. Sedempalčni zaslon za radio, telefon in nastavitve se prek sistema easy link poveže s pametnim telefonom za dostop do funkcij, ki jih med merilniki pač ni.

Bele obrobe učinkovito obdajajo voznikovo delovno okolje, predvsem prečki volana in področje okoli merilnikov s tablico. Foto: Gašper Pirman

Za mestno uporabo je 210-litrski prtljažnik dovolj velik, s položenima naslonjaloma in 1.300 litri lahko pospravi tudi večji tovor. Zaradi motorja je dno prtljažnika toplo, tako da se pice, na primer, med prevozom prehitro ne ohladijo. Foto: Gašper Pirman

Med ovinki

Volan ne deluje tako posredno, kot bi sklepali po podatku o 3,9 zavrtljaja. Zaradi odsotnosti pogonskih osi spredaj je zasuk koles Foto: Gašper Pirman izdatnejši od običajnega, zato lahko twingo polkrožno obrne že na devetih metrih. Natančne prestavne ročice se spomnimo iz dusterja, hodi sicer niso prav kratki, vendar brezhibni.

Skozi naš referenčni ovinek se je twinko zapeljal s 60 na uro kot po tračnicah, smer je ohranjal brez nagibanja, srednje trdo vzmetenje je dovolilo manjše nagibanje šele pri zaporednem izmenjavanju ovinkov. Podatku 13,1 sekunde za pospeševanje do stotice težko verjamemo, ker nam vozilo deluje bolj živahno. Morda velja za način ECO, ki res zmanjša odzivnost motorja.

Pod aja pa še tole: kdor se bo pozimi igral z ročno zavoro, naj ne pozabi, da deluje na pogonski kolesi …

Po avtocesti s 70 decibeli (dB)

Platnena streha in tiha vožnja pri večji hitrosti ne gresta skupaj. S preprosto napravo smo namerili 70 dB pri 134 na uro (130 po garminu), enako pa tudi pri 80 skozi predor Golovec, obakrat z zaprto platneno streho. Pri popolnoma odprtem ostrešju twinga je v obeh primerih zvočna obremenitev narasla še za 5 dB.

Pri tem mora voznik upoštevati, da se poleg prepiha krepko poveča tudi poraba goriva. Dodajmo, da znašajo vrednosti hrupa pri avtomobilih z običajno karoserijo od 55 do 65 dB, kadar vozijo s 130 na uro. Sedeži z integriranima vzglavnikoma so primerno oblikovani in lepo obrobljeni z usnjem, osnovna tkanina je okrašena z belimi črtami. Foto: Gašper Pirman

Za okoli 1,7 metra visokim voznikom je dovolj prostora za udobno sedenje enako visokega potnika. Foto: Gašper Pirman

Poraba od 5,5 do 7,5 litra

S twingom smo z dovolj dinamično vožnjo zunaj naselij, z upoštevanjem indikatorja in izbiro voznega programa ECO dosegli celo nižjo porabo od 5,6, kakršno določa veljavna metoda merjenja WLTP. Indikator na zelo omejen način igra vlogo merilnika vrtljajev takole: v četrti prestavi na primer pri 75 pokaže navzgor, in če se voznik med prestavljanjem malo obira, takoj zahteva vrnitev v četrto prestavo.

Kakorkoli že, na isti razdalji smo z bolj dinamično vožnjo namerili 7,5. Pri mestni uporabi vozila je twingo porabil 7,2, vendar moramo tudi k prejšnjemu stavku dodati, da smo večinoma vozili z odprto streho. Na kratkem ravnem odseku avtoceste (streho smo zaradi hrupa in realne porabe zaprli) smo pri 134 na uro namerili 6,5. Med celotnim testom pa je twingo porabil povprečno 6,8 litra goriva na sto kilometrov.

Foto: Gašper Pirman