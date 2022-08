Analiza: najboljši avtomobil nove vrste iz Evrope? #foto

Je z novodobnim meganom Renault naredil tehnološki preskok, ki ga med "ljudskimi" električnimi avtomobili res postavlja na vrh evropskih znamk? Megane je odličen prav tam, kjer je to najpomembneje; to je pri izkoristku električnega pogona ter polnjenju baterije, kar predvsem odpravlja večino skrbi kupcev električnih vozil. Ker je tehnološko zelo dober in ima malo pomanjkljivosti, stane toliko kot primerljiva tesla. Prav zato mu še najbolj zamerimo kar njegovo ime.

Foto: Gašper Pirman Renaultov električni megane e-tech je danes eden najboljših konkretnih primerov, kako električni pogon omogoča "ljudskim" znamkam tehnološke preskoke in kako je mogoče iz relativno majhnega avtomobila ustvariti prostorsko zelo dostojno vsakodnevno vozilo. Megane prepriča z udobjem in splošnim počutjem med vožnjo, predvsem pa nudi celovit in praktičen električni pogon. Izpostavljamo sistem predgretja oziroma hlajenja baterij, 22-kilovatni polnilec AC in odločitev za Googlov infozabavni vmesnik. Megane je v marsičem kot francoska kopija nekaterih Teslinih rešitev, kar pa je dejansko dobro – učiti se od najboljših in to prenesti na lastno platformo je dejansko zelo učinkovita smernica.

Prav zato je še najslabša točka tega novodobnega renaulta, ki (še pomembneje?) napoveduje podoben večji scenic in mestno "petko", njegovo ime. Ta megane nima nič kaj dosti skupnega z megani zadnjih 20 let, še najbolj razlikujeta pa se v ceni. To namreč ni "megane za 50 jurjev", temveč tehnološko najbolj dovršen renault do zdaj – in ta francosko znamko med električnimi vozili postavlja na evropski vrh in v družbo vodilne ameriško-korejske konkurence.

Palec gor: celovito obvladovanje elektropogona (gretje-hlajenje baterije), izkoristek prostora, poraba in doseg

Palec dol: ime avtomobila, tri obvolanske ročice desno, preglednost nazaj

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Najpogostejši odziv: "Kaj, megane za 50 jurjev?"

Že na prvem preizkusu avtomobila v Španiji se nisem mogel znebiti občutka, da je ime tega avtomobila zgrešeno. Pri Renaultu sicer pravijo, da so želeli nadaljevati s tradicijo uspešnih modelov (in s tem tudi privarčevati nekaj denarja ob zagonu novega imena). Zato niso iskali podobne rešitve kot pri prikupnem imenu zoe, temveč bodo obdržali tako imeni za megana kot scenica. Oba nimata veliko skupnega z obstoječima modeloma.

"Kaj, megane za 50 jurjev?" je še vedno prva reakcija mimoidočih, ki so sicer vidno navdušeni nad videzom električnega avtomobila. Treba jim je pojasnjevati, da je ime resda isto, a da je to zdaj povsem nova platforma in tehnološko dejansko avtomobil, s katerim je Renault naredil velik preskok. Oznaka "megane", ki smo jo 25 let povezovali s cenovno dostopnim "ljudskim" avtomobilom, lahko zato temu vozilu naredi krivico.

Je prostora dovolj?

Megane e-tech electric je dolg 4,2 metra. Vidi se, da je spodaj namenska električna platforma. Kolesa so postavljena v skrajne kote, nos vozila in previsi so zelo kratki, medosje pa dolgo kar zavidljivih 2,68 metra. To je križanec kompaktnega razreda, ki pa na zadnjih sedežih nudi prijetno veliko (dovolj) prostora. Ni ga ravno na pretek, a povprečno visoki potniki z nogami ne bodo tiščali v sedeža pred njimi. Sedi se dobro in udobno.

V nosu avtomobila bi si želel dodaten manjši prtljažnik, a je za tega vendarle zmanjkalo prostora. Tudi za morebitno "aftermarket" rešitev spredaj ni prostora, saj elektromotor z nepogrešljivimi elementi povsem zapolni razpoložljiv prostor. Žal naj tudi večji scenic ne bi imel dodatnega prtljažnika spredaj.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Ker se nazaj slabo vidi, je v ponudbi digitalno vzvratno ogledalo

Oblikovno je megane všečen in moderen avtomobil, ki je dokaj klasičen križanec. Prtljažnik je precej globok in solidno velik, celotna oblikovalska zasnova pa ima še največjo pomanjkljivost pri preglednosti nazaj – voznik v vzvratnem ogledalu vidi potnike zadaj (ali pa naslonjala za glavo) in le malo zadnjega okna.

Renaultovci so zato meganu pri višjih paketih opreme dodali digitalno vzvratno ogledalo. To ni tako moteče kot digitalna stranska ogledala, a zahteva veliko navajanja. Kdo ve, če bi tako ogledalo sploh namestili v avtomobil, če bi bilo zadnje okno nekoliko večje.

Toplotno obvladovanje baterije je sistem, ki bi ga moral imeti vsak električni avtomobil

Renault je s prvim avtomobilom nove platforme marsikaj dobrega povzel po Tesli. Najprej so to potopne kljuke v stranskih vratih, veliko večji kot do zdaj je sredinski zaslon in predvsem je podobna skrb za informacijsko podporo ter izkoristek baterije.

Poleg toplotne črpalke ima tak megane lahko pri različici z večjo baterijo sistem za predhodno segrevanje oziroma ohlajevanje baterije, kar v teoriji pomaga pri večji moči polnjenja. Prek navigacije v avtomobilu je mogoče kot destinacijo nastaviti polnilnico in baterija se na poti predpripravi. Vsekakor bo preizkus tega sistema sledil tudi v jesenskih in zimskih mesecih, ko je tudi najbolj uporaben.

Nekatere rešitve so (namerno ali ne) povzeli po Tesli

Tako kot tesle ima tudi ta renault zdaj Googlov vmesnik, zato je rokovanje predvsem z navigacijo podobno enostavno kot v ameriških električnih avtomobilih. Zelo hitro je mogoče določiti končni cilj, avtomobil pa zelo dobro predvideva, s kolikšno napolnjenostjo baterije prispemo na cilj.

Hvalimo sistem iskanja polnilnic, kakršnega v električnih avtomobilih še nisem videl. Prek filtriranja je mogoče določiti, kakšen tip in kako močno polnilnico voznik išče. Žal vmesnik ne izpiše podatka, s kakšno močjo se baterija polni – to je programska nadgradnja, ki Renault zagotovo še čaka.

Tudi prestavno ročico menjalnika so podobno kot Tesla pomaknili na desno stran volana. Žal pa sta tam še dve ročici (za brisalce in upravljanje z avdiosistemom), zato je gneča precejšnja in z roko voznik kaj hitro nehote vklopi brisalce. Ročica za avdiosistem prav tako ne sodi med najbolj lične in moderne rešitve tega avtomobila.

Ključni adut megana je 22-kilovatni polnilec AC

Zato pa ima ta renault nekaj, česar danes nimajo niti nove tesle. To je 22-kilovatni polnilec za izmenični tok (AC), ki lahko izkoristi polno moč javnih mestnih polnilnic. Teh je veliko v skoraj vseh slovenskih mestih, nekaterim (primer Elektro Ljubljana oziroma Gremo na elektriko) so moč resda priprli za polovico.

Kot sem poročal že s tisočkilometrske vožnje okrog Slovenije z električnim twingom, je mogoče baterijo prek takega polnilca izjemno učinkovito polniti tudi na podeželju. V eni uri tudi taka polnilnica meganu lahko doda skoraj 150 kilometrov dosega. Zato tudi največja moč polnjenja na enosmernem toku (DC), ki znaša 130 kilovatov in ne sodi med trenutne presežke na trgu, povsem zadošča. Kombinacija domačega in raznovrstnega javnega polnjenja bo močno razbremenila voznika.

Ker je tako Renault za sobivanje z elektropogonom dobro poskrbel, postanejo tudi podatki o dosegu manj pomembni. Megana je mogoče praktično povsod učinkovito polniti. Pri porabi okrog 16 kilovatnih ur (kWh) na sto kilometrov je doseg pri pretežno avtocestni vožnji presegal 400 kilometrov, na podeželju pa je poraba padla na okrog 13 kWh. Dosega je torej toliko, da ob navedenih možnostih polnjenja skrbi glede vožnje po Sloveniji dejansko ni.

Zaradi vsega dobrega (kljub imenu) stane toliko kot primerljiva tesla

Za konec še o oceni. Testni megane je stal 52 tisoč evrov, kar je lahko relativno veliko ali pa tudi relativno udobno. Natanko toliko namreč stane primerljiva tesla model 3, in to tista z enojnim elektromotorjem in primerljivo baterijo. Za marsikateri manj dovršen (vsakodnevno uporaben) električni avtomobil je treba odšteti ne bistveno manj denarja.

Električnega megana je znotraj Renaultove ponudbe tudi težko primerjati z ostalimi modeli, ker neposrednega brata dvojčka nima. Dva centimetra daljši captur je okrog 20 tisoč evrov cenejši, pri čemer pa ne upoštevamo odbitne subvencije in dolgoročno nižjih lastniških stroškov megana.