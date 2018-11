Test, ki razkriva številne omejitve športnih terencev #video

V segmentu premijskih srednje velikih športnih terencev so vozne lastnosti eden najpomembnejših dejavnikov pri nakupu, posledično pa je velika večina teh avtomobilov opremljena s štirikolesnim pogonom. Vsak proizvajalec ima svoj način, kako se motorni navor prenaša na kolesa, zato smo vse postavili na posebne namenske valje in preverili, kateri SUV razreda D vas bo učinkoviteje rešil iz blatnih težav.

Z nekaterimi bi obstali na mestu

Ker v velikem primerjalnem testu Prima nismo ničesar prepuščali naključju, smo vseh šest avtov preizkusili tako na cesti kot tudi v centru varne vožnje AMZS. Tam so nam inštruktorji pripravili zanimiv test za štirikolesne pogone.

Na tla so postavili tri elemente, vsi trije so imeli znotraj nameščene posebne valje. Tako so bila tri kolesa nameščena na valje, četrto zadnje kolo pa je bilo trdno na nedrseči podlagi. Inštruktorji AMZS so nam svetovali, naj na eni strani v elementih ostaneta po dva valja, na drugi pa po eden. S tem smo dobili realne rezultate o zmogljivostih štirikolesnega pogona. Avtomobil bi se moral sam in s pomočjo umetne pameti rešiti iz zagate in premagati oviro v obe smeri (naprej in nazaj).

Foto: PRIMA

Foto: PRIMA

Audi in mercedes-benz z odliko, drugi z omejitvami

Smer naprej v našem primeru pomeni, da sta obe sprednji kolesi na valjih, prav tako zadnje desno kolo, samo zadnje levo kolo ima oprijem na podlagi. Smer nazaj v našem primeru pomeni, da so na valjih obe zadnji kolesi in prednje levo kolo, prednje desno je na asfaltu.

Hitro je postalo jasno, da to za avtomobile ne bo preprost test. Iz težav sta se v obe smeri izkopala le audi in mercedes-benz. BMW je z valjev speljal naprej, vzvratno pa mu to ni uspelo. Alfa romeo in volvo sta z velikimi težavami speljala naprej, nazaj pa jima to ni uspelo. Najslabše se je odrezal lexus, ki mu s štirikolesnim pogonom ni uspelo speljati ne naprej ne nazaj, v ponovljenem poskusu pa se je z valjev "rešil" tako, da je speljal vzvratno, z oprijemom pod zadnjim levim kolesom.