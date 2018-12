Skrivnostni test letala za rusko prevlado na nebu? #video

V Siriji je bilo večkrat opaženo novo rusko, za radarje nevidno lovsko letalo Su-57. Letalo so načrtovali v želji po prevladi na nebu, zato naj bi bilo po svojih lastnostih več kot konkurenčno ameriškemu nevidnemu lovcu F-22. Testiranje so priznali tudi Rusi, ki so izdali prvi uradni videoposnetek letala.

Rusko obrambno ministrstvo je izdalo videoposnetek, ki prikazuje vzletanje za radarje nevidnega lovca Sukhoj Su-57. Letalo vzleta na skriti lokaciji, za katero se predvideva, da je zračna baza Khmeimim v severnovzhodni Siriji. Uradni video je bil izdan devet mesecev po tem, ko so februarja v javnost prišle neuradne in nepotrjene fotografije ter video novega lovca med pristajanjem v Khmeimimu.

Glede na zapis na Facebook profilu ruskega ministrstva za obrambo, so letalo na testu pognali do maksimuma, saj so želeli videti odziv na misiji v realnem času. Aerodinamiko, avioniko in orožne sisteme letala so testirali v okolju z visokimi temperaturami in težavnim terenom.

Ruski odgovor na željo po zračni prevladi

Večnamensko dvomotorno enosedežno reaktivno letalo je lovec pete generacije in naslednik letal MIG-29 in Su-27. Oznaka razvojnega programa je PAK FA, prototip letala pa so označili kot T-50. Prototip je prvič poletel 29. januarja 2010. Letalo so začeli razvijati z namenom zagotavljanja ruske premoči v zračnem bojevanju. Razvoj se je začel leta 2007, ko sta pogodbo za skupni razvoj letala pete generacije podpisali Rusija in Indija. Vsaka država naj bi za razvoj prispevala okoli pet milijard evrov.

Na račun naprednega sistema za izbiro tarč naj bi bilo letalo sposobno sodelovati tako v zračnih kot tudi zemeljskih bojih. Su-57 naj bi izstopal na račun izjemne možnosti manevriranja in supersoničnih lastnosti. Podrobnosti o sistemih za zdaj še bolj ali manj skrivajo. Letalo bo težko opazno za radar, saj naj bi bilo glede na poročila prekrito s posebno barvo, ki vpija radijske žarke radarjev. Manjšo radarsko opaznost mu zagotavljajo tudi orožni sistemi, ki so z namenom zagotavljanja nizkega radarskega odtisa skriti v režah. Letalo je opremljeno z najnovejšim tipom radarja (AESA) in novo generacijo raket zrak-zrak.

Kremelj je prvo pošiljko 12 supersoničnih nevidnih lovcev Su-57 naročil za leto 2019. Takrat naj bi po poročanjih ruske tiskovne agencije Tass oblikovali tudi prvo eskadriljo, sestavljeno iz novih lovcev. Da se bo redna dobava začela v naslednjem letu, je avgusta potrdil tudi predsednik ruske letalske korporacije Jurij Sljusar.