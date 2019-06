Zatišje pred nevihto? Še druga osvežitev za ASX. #foto

Foto: Mitsubishi

Še druga prenova, tokrat nadpovprečno obsežna

Mitsubishi nadaljuje prenovo svojih modelov. Po eclipse crossu in outlanderju je na svoj račun prišel še ASX. Najmanjši SUV v družini je dobil nov nos s prenovljeno masko, žarometi v tehnologiji LED in videzom dinamičnega ščita, kot so novi oblikovni jezik poimenovali pri Mitsubishiju. Manjše novosti so tudi zadaj, kjer so oblikovalci namestili žaromete v tehnologiji LED in drugačno zaščito odbijača.

Popolnoma so spremenili sprednji del vozila, tudi blatnike, masko in pokrov motorja. Na videz je zdaj ASX zelo podoben večjemu poltovornjaku L200, postal je bolj možat in oblikovno vsekakor bolj po okusu Evropejcev.

Tretji najbolje prodajani model znamke

V zadnjih letih so kupci na stari celini postali pravi navdušenci nad manjšimi križanci. Posledično se tudi ASX najbolje prodaja ravno v Evropi. S 27-odstotnim deležem znotraj prodajne palete je tretji najbolje prodajani model in zaostaja le za modeloma outlander in L200.

Kaj pa pri nas? Od leta 2010 so v Sloveniji prodali 1.315 vozil ASX, kar je 41-odstotni delež. Gre za pomemben model v peterici različnih športnih terencev, Mitsubishi pa bo še naprej poudarek dajal predvsem na razvoj in izdelavo vozil SUV.

Foto: Mitsubishi

Foto: Mitsubishi

Njegove korenine segajo v leto 2009

Nacass nam je prikimal, ko smo poudarili, da je ASX star že deset let in da je to v današnjih časih izjemno dolga doba ze eno generacijo. Lahko bi rekli, da so si s to prenovo kupili dodaten čas. Razvijajo že novo generacijo modela, ki bo na voljo tudi kot popolnoma električni avto, a kljub vsemu niso želeli le manjših popravkov.

Ker gre skupaj z možatim videzom tudi močnejši motor, so v prenovljeni ASX vgradili že poznani dvolitrski atmosferski motor s 110 kilovati in 195 njutonmetri navora. V primerjavi s predhodnikom je to 25 kilovatov in 50 njutonmetrov več, povečala pa se je tudi vlečna moč na 1.300 kilogramov.

Edini motor je na voljo s 5-stopenjskim ročnim ali neskončnostopenjskim menjalnikom CVT, ki imitira delovanje s šestimi prestavami. Približno deset odstotkov kupcev se bo odločilo za štirikolesni pogon, ki pa je na voljo le v kombinaciji z menjalnikom CVT. Ročni menjalnik je rezerviran za dvokolesni ASX.

Kaj pravi cesta?

Po podeželskih cestah smo vozili obe različici. Štirikolesno gnani ASX s samodejnim menjalnikom se je dokazal s svojim vsestranskim značajem, zlahka je opravil s peščenimi plažami in olajšal popotovanje po vedno živahni Lizboni. Na koncu je porabil osem litrov goriva na sto kilometrov, a je treba poudariti, da sva se s sopotnikom veliko ustavljala, saj sva fotografirala in snemala.

Na drugi strani je dvokolesno gnani ASX z ročnim menjalnikom vsekakor racionalnejša izbira. Po približno dvesto kilometrih je porabil sedem litrov goriva, od tega smo skoraj 110 kilometrov prevozili po avtocesti. Preden smo vstopili na avtocesto, se je kazalec na potovalnem računalniku ustavil pri 6,4 litra.

Foto: Mitsubishi

Dva odstotka navora se vedno prenašata zadaj



Po nekaj letih odsotnosti se v ponudbo vrača štirikolesni pogon. Mitsubishi je svoj prvi avto s štirikolesnim pogonom predstavil že davnega leta 1936, pred Land Roverjem in Jeepom, zato igra pomembno vlogo v zgodovini znamke. ASX je zato, kot se za terenca spodobi, lahko opremljen tudi s prilagodljivim štirikolesnim pogonom.



Slednji ima sredinsko nameščeno elektronsko nadzorovano sklopko in zadaj odprti diferencial. Voznik lahko izbira med tremi načini - med dvokolesnim, samodejnim delovanjem štirikolesnega pogona in zaporo, ki na vsako os prenese 50 odstotkov navora. V samodejnem načinu se v običajnih pogojih na zadnjo os prenašata dva odstotka navora, po potrebi pa se ga lahko na zadnjo os prenese tudi do 50 odstotkov.

V notranjosti spremembe manjše narave

ASX si arhitekturo deli z modeloma outlander in eclipse cross ter ima enako medosno razdaljo kot večja brata. To pomeni predvsem zgledno prostornost potniške kabine. Za voznikovim sedežem je ostalo še dobrih pet centimetrov prostora za kolena, pogrešali pa smo kakšen centimeter nad glavami. Nekaj besede pri tem je imela tudi vgrajena panoramska streha, ki odvzame centimeter ali dva skupne višine.

V notranjosti je sicer največja novost 8-palčni zaslon na dotik z novo grafiko in hitrejšim delovanjem. Navigacijske storitve zdaj nudi TomTom, sistem pa ima podporo za apple carplay in android auto.

Foto: Mitsubishi

Foto: Mitsubishi