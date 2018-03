Mitsubishijev SUV: Drugačen videz, prostorska uporabnost

Test: mitsubishi eclipse cross 1.5 turbo intense+

Eclipse cross ni nadaljevanje pet centimetrov krajšega modela ASX in seveda nima ničesar skupnega s pred nekaj leti opuščenim kupejem mitsubishi eclipse. Je tipičen predstavnik skupine SUV s športno preoblikovano osnovno silhueto terenca z rahlo dvignjenim podvozjem in pogonom na sprednji kolesni par.

Motor: bencinski 1,5-litrski turbo s 163 "konji"



Poraba na testu: od 6,9 do 9,2 l/100 km



Cena testnega vozila: 25.200 EUR

Palec gor



Navzgor ga obrnemo, ker nam je razgibana in drzna oblika všeč, svojega mnenja pa seveda ne vsiljujemo. Zato pa se lahko večina strinja s pohvalno prostorno notranjostjo z uporabnim 20-centimetrskim vzdolžnim pomikom zadnje klopi in večstopenjsko nastavitvijo naklona zadnjih naslonjal.

Palec dol



Pri številnih cenejših avtomobilih se vsa stekla pomikajo impulzno in varnostno, pri eclipsu cross pa zgolj voznikovo. Navigacijsko napravo mora voznik s svojega telefona prenesti na zaslon prek aplikacije Android Auto, pri tem pa mora na območju Slovenije pokazati določeno spretnost.

Skupne točke z modeloma ASX in outlander

Vsi trije SUV so postavljeni na enaka medosja (2.670 mm) in podobne medkolesne razdalje (največkrat 1.545 mm). Še najbližje tlom je s 183 milimetri prav eclipse cross, preostala dva sta dvignjena na 190 milimetrov. S svetlečimi obrobami okoli sprednje rešetke in luči ter ščitno ploščo je Mitsubishi na vseh treh vozilih dobro poskrbel za enotno samopromocijo.

Bočna linija prek ročajev vrat se proti zadku vzpenja hkrati s kromanim spodnjim robom stekel, medtem ko se ostrešje rahlo spušča. Rezultat: pločevina zadnjega para vrat je opazno višja, okna pa so vse ožja.

Bočna linija prek ročajev vrat se proti zadku vzpenja hkrati s kromanim spodnjim robom stekel, medtem ko se ostrešje rahlo spušča. Rezultat: pločevina zadnjega para vrat je opazno višja, okna pa so vse ožja. Foto: Gašper Pirman

Zadek je oblikovno podoben toyoti C-HR. Foto: Gašper Pirman

Z nekaterimi dodatki želi biti atraktiven in moderen. Foto: Gašper Pirman

Poudarjeno štrleč konceptni zadek so malo umirili

Značilna ostrina Mitsubishijeve sprednje maske je poudarjena tudi zadaj. Pločevina prtljažnih vrat je nad odbijačem postavljena navpično, poševno dvojno steklo pa je vzdolžno razdeljeno, s čimer se razlikuje od podobno oblikovanega zadka toyote C-HR.

Zaradi rdeče konzole, ki deli zadnje steklo, je videti, kot da ima eclipse cross dva spojlerja. Za dodatno ostrino poskrbijo plavut morskega psa in obe svetlobni enoti, ki izstopajoče zaključujeta bočno podobo vozila. Tako razgiban zadnji del eclipsa cross pa je v primerjavi s tri leta staro študijo vseeno precej poenostavljen.

Zanimivo



Vzvratno ogledalo v eclipsu cross se zatemni ročno. Pri tem je zanimivo, da samodejna ali avtomatska zatemnitev ogledala sploh ni potrebna, pravzaprav tudi ročna ne. Luči zadaj vozečih avtomobilov se v ogledalu praktično ne vidi zaradi vzdolžne konzole, ki se razteza prek zadnjega stekla.

600 kilogramov nosilnosti

Volumen pod karoserijsko lupino se deli na prostoren potniški prostor in manj razsežen prtljažnik, katerega volumen se začenja pri 341 litrih. Dokler je zadnja klop pomaknjena povsem nazaj, je več kot dovolj prostora za štiri potnike vseh postav. Posebej moramo pohvaliti tudi širok kot odpiranja drugega para vrat.

Če si potnika zadaj prilagodita naslonjali za bolj ležalni položaj, s tem odškrneta še malo tovornega prostora, nasprotno pa se prtljažnik poveča za sto litrov s pomikom sedežev naprej. Takrat v primeru štirih potnikov seveda postane pomembna njihova velikost. Kakorkoli že, v kabino in prtljažnik eclipsa cross se lahko naloži do 600 kilogramov žive in tovorne mase.

Če si potnika zadaj prilagodita naslonjali za bolj ležalni položaj, s tem odškrneta še malo tovornega prostora, nasprotno pa se prtljažnik poveča za sto litrov s pomikom sedežev naprej. Foto: Gašper Pirman

Zadnja klop se lahko pomakne naprej za 18 centimetrov in ima pet nastavitev naklona naslonjal. Foto: Gašper Pirman

Voznik in sopotnik spredaj lahko izbirata pregledne menije na osrednjem zaslonu ali na dotik ali z drsno ploščico in še s štirimi stikali med sedežema. Foto: Gašper Pirman

Notranjost je manj izpostavljena

Sedeži v temnem blagu s prešitimi robovi dajejo soliden, vendar bolj umirjen vtis. Volan ni prisekan po zadnjih modnih smernicah, pač pa običajno okrogel, polepšan s črno in svetlečo plastiko. Z usnjem obdan lepo sede v roke, ima razumljiva stikala na prečkah, z manj kot tremi zavrtljaji je dovolj neposreden. 10,6-metrski krog obračanja ni prevelik za mestno manevriranje.

Voznik in sopotnik spredaj lahko izbirata pregledne menije na osrednjem zaslonu ali na dotik ali z drsno ploščico in še s štirimi stikali med sedežema. Za upravljanje radia in večine nastavitev zadostuje povprečna spretnost, česar pa ne trdimo za s palcem dol omenjeno navigacijo. Poleg sovozniškega predala (neosvetljen) je zaprta enota še med sedežema, tam sta še utora za pijačo, kakor tudi na zadnji klopi. Pohvalimo več parov bočnih utorov v prtljažniku za vpenjanje konzole s pregrinjalom.

Osnovna namestitev za volanom je klasična

To pomeni udobna in primerno oblikovana, po višini nastavljiva sedeža, ergonomsko oblikovan volan, nastavljiv v obe smeri, natančno prestavno ročico (z ne najkrajšimi hodi) in klasično ročno zavoro (elektronsko pri samodejnem menjalniku). Voznik ima levo poleg volana zunaj vidnega polja niz s šestimi stikali in še tremi vrsto nižje.

Na prosojnem zaslonu so prikazani izpis hitrosti, tempomata, opozorila za nepripet pas … V vidnem polju voznika, vendar na manj običajnem mestu, so tri stikala za upravljanje potovalnega računalnika s prikazom na zaslonu med okroglima merilnikoma. Upravljanje je logično, resetiranje, ki poteka prek osrednjega zaslona, pa malo manj.

Potovalni občutki

Eclipse cross deluje potovalno in manj "krosovsko", kot bi sodili po nazivu. 18-palčna kolesa z mehkejšim podvozjem dobro umirjajo neravnine, v zavojih pa se čuti, da bi avto rajši švignil naravnost. Tempomat z ukazoma plus in minus ni najbolj prepričljiv, sklopka ga prekine, po zagonu motorja zahteva vnovičen vklop, sicer pa deluje od hitrosti 30 kilometrov na uro.

Rdeče in včasih kar panično opozorilo BRAKE! nas je večkrat zmotilo v primerih, ko se na cesti pred nami ni dogajalo prav nič posebnega, čeprav smo stopnjo nevarnosti nastavili na medium. Za enako paničnega označimo tudi opozorilnik za bližino med parkiranjem na primer doma pred hišo. Zjutraj, ko smo vključili kontakt, je takoj začel piskati zaradi našega včerajšnjega parkiranja v bližini ovire.

Po 200-kilometrski relaciji brez avtocest je računalnik prikazoval 6,9, na krogu okoli Ljubljane (28,6 km, 16 minut 10 sekund, temperatura – 10 stopinj) pa smo namerili 8,3 litra povprečno na sto kilometrov. Foto: Gašper Pirman

Večopravilno enoto lahko upravljamo tudi prek drsne ploščice na osrednji konzoli. Foto: Gašper Pirman

Dobro opremljeni primerek prinaša vrsto stikal na levi strani volanskega obroča. Foto: Gašper Pirman

Zimske razmere so mu dale vetra

V 14 testnih dneh je bil eclipse cross podvržen nizkimi temperaturam in zasneženim cestam. Tudi sistem samodejnega ugašanja pri mestni vožnji večinoma sploh ni deloval. Tako smo pri dveh točenjih namerili porabo 8,7 in 9,2 litra na sto kilometrov. Spremljanje porabe prek osrednjega zaslona je pregledno z razločnim sočasnim prikazom povprečne in trenutne vrednosti.

V danih razmerah 1.500-kubični turbomotor pač ni bil varčen. Na povsem ravnem odseku pri hitrosti 54 kilometrov na uro po tempomatu (četrta prestava, 1.550 vrtljajev in 50 kilometrov na uro po Garminu) trenutna poraba ni padla pod 4,5, pri 95 kilometrih na uro po merilniku pa se ni spustila pod 5,9 litra na sto kilometrov. Oboje ni prav malo.

Na avtocesti svoje doda še manj ugodna aerodinamika vozila in pri 137 kilometrih na uro (dejansko 130) po ravnem je eclipse cross porabil vsaj 8,5 litra goriva povprečno na sto kilometrov. Motor se pri tem vrti z za uho ugodnimi 2.700 vrtljaji, to pa je eden od pogojev za dobro potovalno udobje.

Pet ECO-zvezdic

V zvezi s porabo dodajamo še nekaj dejstev. Med testom smo večinoma uporabljali način ECO. Po 200-kilometrski relaciji brez avtocest je računalnik prikazoval 6,9 litra na sto kilometrov. Na krogu okoli Ljubljane (28,6 kilometra, 16 minut, 10 sekund, temperatura: 10 stopinj) pa smo namerili 8,3 litra povprečno na sto kilometrov.

In kako naj ocenimo eclipsa cross s stališča varčnosti? Čeprav razmere niso bile ugodne, trdimo, da je bila poraba visoka. Zanimivo pa je, da je imel testni avtomobil o tem svoje mnenje. V meniju o zgodovini ECO uspešnosti vožnje nam je večinoma prikazoval vseh pet zelenih zvezdic!

Cena testnega vozila: 27.200 EUR; akcijska cena: 25.200 EUR



Cena osnovne različice: 21.890 EUR (mitsubishi ecplipse cross 1.5 turbo inform); akcijska cena: 19.890 EUR



Osnovna cena testnega vozila: 26.490 EUR (mitsubishi ecplipse cross 1.5 turbo intense+); akcijska cena: 24.490 EUR



Dodatna oprema: 710 EUR



kovinska barva (550 EUR), priprava vozila (160 EUR)

Tehnični podatki: mitsubishi eclipse cross 1.5 turbo intense+



SUV; srednji razred; 5 vrat, 5 sedežev



Motor: bencinski turbo, tekočinsko hlajeni, 4-valjni, 16V; delovna prostornina: 1499 cm3; največja moč: 120 kW pri 5500 vrt/min, največji navor: 250 Nm od 1800 do 4500 vrt/min



Prenos moči: pogon na sprednji kolesi; 6-stopenjski ročni menjalnik; pnevmatike: 225/55 R18



Mere, mase: dolžina: 4405 mm, širina: 1805 mm, višina: 1685 mm; medosna razdalja: 2670 mm; oddaljenost od tal: 183 mm; premer kroga obračanja: 10,6 m; masa praznega vozila: 1455 kg; največja dovoljena masa: 2050 kg; največja dovoljena masa priklopnika: 700 kg (lahki priklopnik), 1600 kg (z naletno zavoro); prostornina prtljažnika: 341 do 448 l glede na vzdolžni pomik zadnje klopi



Zmogljivosti in poraba: največja hitrost: 205 km/h; čas pospeševanja od 0 do 100 km/h: 10,3 s; mestna vožnja: 8,2 l/100 km, odprte ceste: 5,7 l/100 km, kombinirano: 6,6 l/100 km; prostornina posode za gorivo: 63 l; emisije: 151 g CO2/km, Euro 6



Varnost: čelni in stranski zračni blazini za voznika in sovoznika, kolenska blazina za voznika, zračni zavesi; 2-krat isofix; ABS z elektronsko porazdelitvijo EBD in ojačitvijo zavorne sile BA; samodejno zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev; aktivni nadzor stabilnosti in zdrsa vozila ASC in TCL; pomoč pri ohranjanju prometnega pasu; nadzor tlaka v gumah TPMS; ocena NCAP: 5 zvezdic (2017)



Oprema: 18-palčna lita platišča, strešni letvi, zadnji spojler, meglenke, dnevne in zavorne luči LED, avtomatske luči s samodejnim preklopom med zasenčenimi in dolgimi lučmi, dodatno zatemnjena zadnja stekla, daljinsko centralno zaklepanje, pametni ključ za vstopanje in zagon motorja, električno pomični ogrevani in poklopni ogledali z utripalkama, zaslon head up, vzvratno ogledalo z ročno zatemnitvijo, usnjen volanski obroč, nastavljiv po višini in osi s stikali za upravljanje telefona, tempomata, omejevalnika hitrosti in radia, gumb za zagon motorja s samodejnim ugašanjem, stikalo za izbiro ECO-vožnje, usnjena prestavna ročica in manšeta ročne zavore, pomoč pri speljevanju v klanec, parkirni senzorji spredaj in zadaj s kamero za vzvratno vožnjo, senzor za dež, Smartphone link display audio, večfunkcijski zaslon z upravljanjem na dotik ali prek krmilne ploščice, DAB-radio, ploščica na dotik med sedežema, Bluetooth, vtičnice USB in 12V po 2-krat, sprednja sedeža, nastavljiva po višini, naslon za roke ob voznikovem sedežu in med sedežema zadaj, samodejna dvopodročna klimatska naprava, električno odpiranje vseh stekel avtomatsko na voznikovi strani, zaprt neosvetljen predal pred sovoznikom in med sprednjima sedežema, odprti odlagalni mesti (sprednje za telefon LED-osvetljeno) in utora za pijačo na konzoli med sprednjima sedežema in v naslonu med zadnjima sedežema, predala v sprednjih vratih, utori za plastenke v vseh vratih, žep za desnim sedežem, zadnja klop vzdolžno pomična in deljiva v razmerju 40/60 z nastavitvijo naklona naslonjal, korito v dvojnem dnu s priborom za popravilo pnevmatik



Garancija: 5-letna garancija oziroma do 100.000 km, prvi dve leti brez omejitve kilometrov; 12-letna garancija na prerjavenje