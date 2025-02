Renault je v Slovenijo pripeljal novo petko, ki bo prav gotovo ena najbolj vpadljivih avtomobilskih novosti letošnjega leta. Prodati jih želijo vsaj dvesto, tihe ambicije pa so še višje. S subvencijo in dodatnim popustom trgovcem so redno ceno zbili za več kot osem tisoč evrov.

Petka stavi na svetle barve in prav rumena ji odlično pristaja. Foto: Gregor Pavšič Renault je kot svoj naslednji električni avtomobil, ki posredno zamenjuje nekdanji model zoe, obudil nekdanjo petko. To je bil eden ključnih Renaultovih avtomobilov, s katerim so se v začetku sedemdesetih let odzvali na takratne družbene spremembe.

Od leta 1972 do 1996 je Renault izdelal več kot devet milijonov petk, veliko med njimi tudi v novomeškem Revozu. Marsikje v Evropi, Slovenija pri tem zagotovo ni izjema, je z reinkarnacijo modela potrkal na nostalgijo in pri tem je Francozom oblikovno uspel odličen izdelek.

Serijski avtomobil je skoraj enak prvemu predstavljenemu konceptu, kar je danes v avtomobilski industriji prava redkost. Odzivi mimoidočih so pričakovani: za novodobno petko, barva pri tem niti ni pomembna, se ozirajo stari in mladi.

Palec gor: oblika, vpadljivost, vozne lastnosti, zmogljivost

Palec dol: prostorna zadnja klop, ni možnosti baterije LFP, visoka cena z dodatno opremo (in barvo)

Renault je tudi za serijski avtomobil obdržal začetno obliko koncepta. Foto: Gregor Pavšič

Zelena barva je na voljo brez doplačila. Foto: Gregor Pavšič

Pri Renaultu so poskrbeli za začetno navdušenje, o tej avtomobilski novosti se veliko piše in govori, kljub morebitnim pomislekom elektropogon novi petki odlično pristaja. Toda zdaj se začenja ključni del preboja na trg, kjer trgovcev ne čaka lahko delo. Konkurence ni malo, petka ne bo najcenejša in njeni glavni aduti so oblika, nostalgičnost in vozne lastnosti. Pri tem je avtomobil odličen, kar lahko potrdimo že po nekaj prvih kilometrih.

Novi renault 5 je dolg skoraj štiri metre (3,99 m). V primerjavi s cliom je krajši za trinajst centimetrov, po medosju pa le za štiri centimetre. Od clia je tudi šest centimetrov višji. Prostornina prtljažnika je 326 litrov, pri cliu pa ta znaša od 301 litra (hibrid) do 391 litrov (bencin). Clio bo od petke od 200 do 400 kilogramov lažji.

Voznikov prostor v renault 5 je moderno digitaliziran, a nekaj je tudi retro dodatkov. Foto: Gregor Pavšič

Tako se sedi na zadnji klopi. Prostora za odraslo osebo je zasilno dovolj, a načeloma temu štiri metra dolgi avtomobili tudi niso namenjeni. Foto: Gregor Pavšič

Nekoliko neugoden kot v kolenih, ki je posledica baterije v dnu vozila - rak rana številnih električnih vozil. Foto: Gregor Pavšič

V avtomobilu se sedi zelo dobro, nad položajem za volanom večjih pripomb ni. Tri obvolanske ročice na desni strani malo motijo pri vseh Renaultovih modelih.

Osrednji zaslon je blizu dosega roke, je dovolj velik in podpira ga za električna vozila zelo primeren Googlov vmesnik.

Celoten avtomobil še najbolj omejuje prostor na zadnji klopi. Komur ni pomemben, ga to ne bo pretirano zanimalo, za druge pa – otroci bodo zadaj sedeli brez težav, le nekoliko bodo utesnjeni, za odrasle bo težav nekaj več. Prostora za kolena je lahko dovolj, moti pa precej visok položaj stopal in s tem neugoden kot v kolenih.

Za odrasle vožnja zadaj prav udobna ne bo, toda resnici na ljubo je to vendarle štiri metre dolg avtomobil in kot tak niti ni namenjen prevozu odraslih oseb na zadnji klopi. Toda tekmeca, kot sta citroën e-C3 in še posebej dongfeng box, zadaj ponujata več prostora.

Prtljažnik je nekaj manjši kot v cliu, a načeloma spodobno velik. Foto: Gregor Pavšič

Renault se bo odkupil s prepričljivimi voznimi lastnostmi. Kljub električni zasnovi in bateriji je masa avtomobila pod tono in pol, avtomobil ima tudi večvodilno zadnjo premo. Občutek za volanom in na cesti, enako pa tudi oprema v notranjosti, pustita zelo dober vtis.

Za tako majhen avtomobil bo moči v elektromotorju zagotovo dovolj. Moč je lahko za zdaj 90 ali 110 kilovatov (kW), kapaciteta baterije pa bo 40 ali 51 kilovatnih ur (kWh). Za razliko od kitajskih znamk ali Citroëna pri Renaultu še nimajo baterij tipa LFP, ki so bolj odporne proti degradaciji.

Foto: Gregor Pavšič

Bolje opremljene različice petke imajo v notranjosti tudi zanimive in kakovostne materiale. Foto: Gregor Pavšič

Tri ročice na desni strani volana so že “zaščitni” znak Renaultovih avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič

Glede na podatek WLTP bo imela večja baterija, ki je dražja za 2.500 evrov, približno sto kilometrov večji doseg. Ali bo to držalo in kakšen bo realen doseg petke – ta podatek je pač neposredno odvisen od porabe –, bomo objektivneje sodili šele po prvem testu v roku slabega meseca. Pri večji bateriji pa bi moral realen kombinirani doseg znašati vsaj dobrih 300 kilometrov, pri manjši pa vsaj okrog 250 kilometrov.

Povprečni uporabnik bo baterijo petke polnil doma, manj učinkovito hitro polnjenje DC, kar je za zdaj najslabša lastnost Renaultovih avtomobilov, bo pri (pri)mestni petki motilo manj kot pri meganu ali scenicu. Moč polnjenja DC znaša do sto kW pri večji oziroma do 80 kW pri manjši bateriji, pri klasičnih polnilnicah AC pa do 11 kilovatov. Renault je torej zaradi stroškov iz petke umaknil 22-kilovatni polnilnik AC, ki bi bil lahko konkurenčna prednost v mestu.

Foto: Gregor Pavšič

Pri Renaultu želijo letos v Sloveniji prodati vsaj dvesto petk, tihe ambicije pa so še večje. Prodajni načrt je mesto med tremi najbolje prodajanimi električnimi avtomobili na trgu. Poleg obeh Teslinih modelov to napoveduje petkin dvoboj s cupro bornom.

Vpadljivost petke in njene vozne lastnosti zagotovo ne bodo problematične, največji izziv bo pri cenah. Za avtomobil z manjšo baterijo bo treba odšteti vsaj dobrih 27 tisoč evrov, za drugi paket opreme pa že skoraj 30 tisoč evrov. Cene za različico z večjo baterijo se začne pri nekaj več kot 32 tisočakih.

Foto: Gregor Pavšič Pri tem niso upoštevane subvencija, ki trenutno znaša 7.200 evrov, in določene Renaultove ugodnosti v višini tisoč evrov. Odbitek tako presega osem tisoč evrov in cena lahk pade tudi na 19 tisoč evrov ali pa vsaj v rang okrog 23 tisočako. To pa je danes cena hibridno gnanih avtomobilov tega razreda – velja tudi za clia.

Renault s petko lovi električni zaostanek

Petka je za Renault, nekoč pionirja na področju elektromobilnosti, pomemben preizkus. Po slovesu zoeja je prodaja električnih vozil vsaj v Sloveniji močno padla, najprej z meganom in nato še posebej s scenicom. Petka zdaj prinaša ključno možnost tudi za nižanje povprečnega izpusta CO2 znamke, naslednji še cenejši model twingo pa prihaja šele okrog leta 2027.

Petka bo nekaj višjo ceno zagovarjala s simpatičnostjo, všečnostjo in voznimi lastnostmi. Pri manjši bateriji bo malenkost dražja od nekaterih že omenjenih tekmecev, z večjo baterijo in nekaj več opreme pa že spada v družbo razred večjih električnih avtomobilov (cupra born, MG 4).

Tudi razpoložljivi paketi ponujajo še kar nekaj dodatne opreme, prav poceni niso niti barve. Brez doplačila bo kupec dobil le zeleno, rumena stane 750, bela in temnomodra pa 600 evrov. Za polnilni kabel bo prav tako treba prišteti 400 evrov.