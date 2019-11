Priljubljeni crossover ima zdaj pomembno novost #foto

Ocena



Toyota je razširila ponudbo svojega uspešnega križanca C-HR, ki je v Evropi v treh letih prepričal več kot 400 tisoč kupcev. Prenovljeni C-HR zdaj ponuja kar dve hibridni različici, eno za umirjene bolj racionalne kupce in drugo z novo razvito zmogljivejšo kombinacijo dvolitrskega motorja z električnim postrojenjem.



Za izrazito preoblikovanje dobro sprejete zunanjosti pač ni bilo potrebe, zato pa je Toyota morala nujno izboljšati povezljivost vozila. Kot je bilo pričakovano, omogoča njen multimedijski sistem prek funkcij CarPlay oziroma Android Auto polno integracijo pametnega telefona. Med drugim tudi s triletnim "over the air" posodabljanjem zemljevidov.



Poleg obeh hibridov ostaja v ponudbi tudi 1,2-litrski 85-kilovatni turbo motor, za katerega sicer ne pričakujejo posebnega zanimanja. Toyota še sporoča, da bo na tržišča vzhodnoevropskih držav pošiljala tudi C-HR z dvolitrskim 109-kilovatnim atmosferskim motorjem.

Največja sprememba je pod pokrovom motorja

To velja za 2.0l hybrid dynamic force, sicer pa se je C-HR z novimi barvnimi kombinacijami na zunaj le malo spremenil. Poleg meglenk, ki so po novem prestavljene višje, sta spremenjena glavna žarometa (serijsko LED) z integriranima utripalkama, zadnji smerni utripalki pa delujeta progresivno.

Notranjost deluje po videzu in na otip kar premijsko, preglednost spredaj je odlična, potniki zadaj pa se morajo zaradi izrazito dvignjenih vrat še vedno sklanjati naprej, če želijo pogledati skozi okno. Prtljažni prostor meri pri 1,8-litrskem hibridu enako kot prej 377 litrov, pri močnejšem pa 358.

C-HR hybrid in C-HR hybrid dynamic force

1,8-litrski bencinski motor zmore 72 kilovatov, elektromotor dodaja 53 kilovatov, sistem pa doseže največjo skupno moč 90 kilovatov oziroma 122 konj. Motor prek planetnega sistema poganja sprednji kolesi in omogoča največjo hitrost 170 na uro.

2.0 hybrid je 50 odstotkov močnejši (skupaj 135 kW, 112 bencinskih in do 90 električnih), vendar so izpusti le 7 odstotkov večji. Doseže 180 na uro, do stotice pospeši v 8,2 sekunde, kar je 2,8 sekunde hitreje. Povprečna kombinirana poraba obeh se giblje med 4,2 in 4,4 litra na sto kilometrov, čemur zadostuje 43-litrska posoda za gorivo.

Novo razvit dvolitrski motor je lažji od predhodnika na račun manjših dimenzij sestavnih delov in rešitev, kakršna je na primer odsotnost običajne črpalke hladilne tekočine. Rezultat: nižje težišče in boljša vodljivost vozila. Foto: Aleš Črnivec

Volan je odziven in neposreden (2,76 zavrtljaja "lock to lock"). Zaslon na dotik je obkrožen z osnovnimi stikali za varnejše upravljanje. Kot pomanjkljivost smo ocenili odsotnost stikala "drive mode". Foto: Aleš Črnivec

Tiha vožnja, tudi po avtocesti z EV

Občutke električne vožnje smo spoznavali že v hibridnih in priključno hibridnih toyotah, to pot pa smo jih lahko še posebej pohvalili. Novi C-HR deluje res zelo tiho, seveda pa spusti glas od sebe med pospeševanjem, ko se kazalec na merilniku premakne na "power". Pri Toyoti pravijo, da ne gre samo za izpopolnjeno izolacijo, pač pa za opazno bolj umirjeno delovanje novega dvolitrskega motorja.

Toyota je v želji, da bi vozniki izpopolnili svojo EV vožnjo, v zaslon C-HR vgradila funkcijo "hybrid coaching". Vozniki lahko preverijo podatke o svoji vožnji, vidijo, kje so bili uspešni in kje bi lahko načine zaviranja, pospeševanja in predvidevanja izboljšali. Sicer pa pri Toyoti trdijo, da se novi C-HR lahko pelje zgolj na elektriko tudi po avtocesti s hitrostjo 120 kilometrov na uro.

Skriti "drive mode

C-HR v programu "sport" odločno sprosti konje, vendar smo polovico razdalje nad Lizbono negodovali, misleč, da funkcije "drive mode" sploh ni. Pa nam je uslužbenec Toyote razkril, da se izbira med "eco, normal in sport" skriva med meniji, ustrezen način pa se najde prek zaporednega pritiskanja stikal na volanu in spremljanja zaslona med merilniki. Da, za razliko od hibridne corolle in množice konkurentov na primer, ki za vse skupaj nudijo eno preprosto stikalo poleg prestavne ročice …

Samo v prvih dveh mesecih proizvodnje bo na voljo C-HR 2.0 hybrid launch edition na opremi C-hic, ki bo med drugim vsebovala oranžno-črno barvno kombinacijo, mat črna lita platišča, prilagodljive avtomatske žaromete, pomoč pri parkiranju … Foto: Aleš Črnivec

60-odstotno na elektriko

Toyota 2.0 C-HR naj bi do 80 odstotkov prevozila zgolj na elektriko. To nam med prvo vožnjo sicer ni uspelo, smo pa bili dovolj blizu. Po 200-kilometrski vožnji s polno naloženim vozilom (štirje plus prtljaga), od tega slabo polovico v načinu "sport", je merilnik prikazoval "60% EV". Potovalni računalnik za gorivo nam je med potjo nameril povprečno porabo 5,5 litra, to pa je za dvolitrski 184-konjski bencinski motor zelo soliden rezultat.

Začetek prodaje v Sloveniji: 1. december 2019

Slovenski kupci so dobro sprejeli dinamičnega križanca, ki je leta 2016 zapeljal na naše ceste. Do oktobra letos so jih pokupili Prostornina prtljažnega prostora meri 377 litrov pri 1.8 hybrid in 358 pri 2.0 hybrid. Foto: Aleš Črnivec natančno 1.113, od tega 72 odstotkov hibridnih različic. V letu 2020 naj bi se to razmerje povečalo, tako da bi prodaja obsegala 350 hibridov in le 25 vozil C-HR z zgolj bencinskim motorjem.

Kupci hibridnih različic naj bi izbirali racionalno in se v 63 odstotkih odločali za šibkejšo 1,8-litrsko različico, 30-odstotno za močnejšo in v le sedmih odstotkih za bencinski turbo motor 1.2t. Uradni ceniki, po katerih naj bi bili dvolitrski motorji 1.800 evrov dražji, bodo znani v kratkem, pri čemer se bodo cene začele pri 19.990 evrih.

Novi C-HR 2.0 hybrid z opremo C-LUB s celotnim paketom aktivne varnosti, navigacijo, projektorskimi lučmi LED, 18-palčnimi litimi platišči … bo na voljo za 29.830 evrov, kot so za začetek povedali pri uvozniku.

Foto: Aleš Črnivec