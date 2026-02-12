Pogrešate kombije in enoprostorce? Svojega so v Slovenijo pripeljali Korejci.

Kia je v Slovenijo pripeljala svoja prva dva kombija z nove namenske platforme, ki imata tako potniško kot tovorno izvedbo. Kakšni so prvi vtisi?

Foto: Gregor Pavšič Kia je v Slovenijo pripeljala zanimivo novost, in sicer svoj prvi namensko izdelan potniški oziroma tovorni kombi z električnim pogonom. To je model PV5, ki bi ga pri dolžini 4,69 metra, širini 2,25 metra in 2,99 metra medosne razdalje lahko označili tudi za večji enoprostorec.

To je take vrste vozilo, kakršna smo nekoč v Evropi že radi vozili, a so se nato na trgu umaknila športnim terencem in križancem. PV5 je neposredni korejski odgovor na volkswagen ID.buzz, obenem pa na nekdanje enoprostorce in nova enoprostorna vozila, ki tudi na slovenski trg prihajajo iz Kitajske.

Bodo baterije dovolj velike?

PV5 je na voljo z dvema baterijama, ki imata za vozilo, kot je kombi oziroma večji enoprostorec, dokaj majhno kapaciteto. Tovrstna vozila seveda nimajo tako ugodne porabe kot limuzine in aerodinamično učinkovitejši športni terenci. Že poraba po WLTP (19 kWh/100 km) napoveduje, da bo v praksi treba računati vsaj na porabo okrog 25 kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov.

V neugodnih vremenskih razmerah in pri hitrosti 130 kilometrov na uro se poraba približa tridesetim kilovatnim uram. To pomeni, da bo mogoče z večjo baterijo (71 kWh) pozimi prevoziti kvečjemu 250 kilometrov, z manjšo (51 kWh) pa še manj. Kakšen bo realen doseg, bomo sicer zapisali po prvem podrobnejšem testu.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Zasnova vozila je 400-voltna (podobno kot pri EV3), zato bo največja razpoložljiva moč polnjenja z enosmernim tokom do 130 kilovatov. Osnovna moč pri polnjenju z izmeničnim tokom bo do 11 kilovatov, za doplačilo bo na voljo tudi 22-kilovatni polnilec. Obe bateriji se bosta od 10 do 80 odstotkov po zagotovilih proizvajalca (na ustrezni polnilnici) lahko napolnili v 30 minutah.

Obe bateriji sta tipa NMC, kar ni dober podatek. Predvsem pri manjši bateriji bi pričakovali železofosfatni tip LFP. Tako baterijo bo Kia pripravila za najmanjšo izvedbo tovornega PV5, ki pa bo s kapaciteto 43 kilovatnih ur resnično na voljo le dostavam v mestih. Ali ima Slovenija dovolj velika mesta za take dostavnike, bo pokazal čas.

Razlog, da so baterije dokaj majhne, je morda začetno predpostavljanje Korejcev, da bo več zanimanja za tovorno izvedbo kombija. Pri tej so absolutni dosegi manj pomembni, vsakodnevne relacije pa večinoma bolj predvidljive kot pri potniški uporabi takih vozil. Toda vsaj za zdaj je več povpraševanja po potniški različici. Mimogrede, v Sloveniji so do zdaj prodali dvajset PV5, skupaj jih bo letos iz tovarne v Koreji za naš trg prišlo 70.

Foto: Gregor Pavšič

Zanimiva je primerjava PV5 s teslo model Y, ki je najbolje prodajani električni avtomobil lanskega leta v Sloveniji. Na prvi pogled gre za povsem različni vozili, a v dolžino je PV5 celo krajši, oba pa imata baterije dokaj primerljive kapacitete, v PV5 imajo baterije celo nekoliko manjšo kapaciteto.

Korejski enoprostorec oziroma kombi je v potniški izvedbi tudi skoraj pol tone težji, kar prinaša višjo končno porabo in odpira vprašanje, ali PV5 za večjo uspešnost v segmentu potniških vozil vendarle ne bo potreboval še večje baterije.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Notranjost je prostorna, v tovornega gresta dve evropaleti

Glede na svojo zasnovo pravilnih oblik bo imel PV5 tako v potniški kot tovorni izvedbi pričakovano dober izkoristek prostora in tudi dobro opremo, kar velja tudi za njihova preostala električna vozila. Po PV5 prihajajo tudi večji kombiji in minibus (PV7, PV9), za zdaj informacij o manjšem modelu ni.

Tako sprednji kot zadnji odbijač sta sestavljena iz treh delov, kar naj bi olajšalo in pocenilo popravila. Tovorna izvedba ima zelo nizek nakladalni rob, ki meri le slabih 42 centimetrov (419 mm).

Od drugega paketa naprej bo imel PV5 tudi možnost sistema V2L (vehicle to load), kar bo prišlo prav predvsem obrtnikom za delo na terenu. Izhodna moč, ki omogoča polnjenje zunanjih porabnikov, znaša 3,6 kilovata

Kakšne so cene?

Fizični kupci lahko računajo na največ 6.500 evrov subvencije, pravne osebe pa si lahko odbijejo tudi DDV. Glede na trenutni popust, ki presega pet tisoč evrov, in vse omenjene odbitke se lahko cena s slabih 45 tisoč evrov (en evro pod to mejo) spusti na slabih 26 tisočakov.

Redne cene potniškega kombija z večjo baterijo se začnejo pri 50 tisoč evrih, manjša je cenejša za okrog štiri tisoč evrov. Glede na veliko razliko v kapaciteti (20 kWh) in dragocenost vsake kilovatne ure elektrike v takem kombiju je razlika dokaj majhna, večja baterija pa smiselna. Srednji paket opreme stane dodatnih 1.400 evrov, najvišji pa se po rednem ceniku dotakne meje 55 tisočakov.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič