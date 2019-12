Odličen cestni zabavljač, pri razvoju je sodeloval tudi Slovenec #foto

Všeč mi je bil. Eden od dinamično bolj zabavnih avtomobilov leta. Jaguar i-pace je poseben avtomobil in kot športni terenec z električnim pogonom zagotovo ni namenjen vsem. Ponuja precej nišno izbiro, a tako z oblikovanjem, pogonom in vsem konceptom so pri Jaguarju izdelali enega od najbolj pogumnih avtomobilov, ki se zdi (vsaj do porscheja taycana) najresnejša konkurenca Tesli. Boljši od nemcev? Prav zagotovo in za nameček je pri razvoju sodeloval tudi Slovenec.

Oblikovno je ta avtomobil resnično nekaj posebnega in vpadljivost (tudi brez oranžne barve) je njegova izrazita vrlina. Zelene registrske tablice? Tako Madžari učinkovito označujejo vozila s priključnim kablom. Foto: Gregor Pavšič I-pace je predvsem izrazito uživaški avtomobil in to si upam zapisati kljub temu, da ga poganjata le dva elektromotorja in da za seboj ne pušča zvoka šest- ali osemvaljnega bencinskega motorja.

Kajti že ob vstopu na prvi odsek podeželske ceste ponudi vozniku vse tiste ključne prednosti elektropogona. Pritisk na plin brez kakršnegakoli zamika – še tako dober samodejni menjalnik v klasičnih športnikih potrebuje delček sekunde, da zazna stisnjeno stopalko za plin, dvigne vrtljaje motorja – dobesedno "butne" voznika v hrbet. Ta sunek je neverjeten in treba ga je doživeti prvoosebno.

Pri zaviranju pomaga regeneracija kinetične energije in tudi med ovinki se tale I-pace, če pomislimo, da gre za 2,1-tonski avtomobil, pelje zelo solidno. Na mokri cesti sta v ospredje prišla stalni štirikolesni pogon in predvsem ta hipna odzivnost pogona, ki ga naredi tako igrivega in zabavnega, da na odsotnost zvoka motorja hitro pozabimo.

Jaguar I-pace je dolg 4,68 metra, širok 1,89 metra in ima 2,99 metra medosne razdalje. Poganjata ga dva 150-kilovatna elektromotorja, ki sta nameščena vsak na svoji osi in zagotavljata stalni štirikolesni pogon. Sistemska moč pogona znaša 290 kilovatov (400 "konjev") in 696 njutonmetrov navora. Masa praznega vozila je 2,1 tone, zmogljivost baterij pa znaša 90 kilovatnih ur.

Učinkovitost elektropogona izboljševal tudi slovenski elektroinženir

Dirkalni jaguar i-pace iz pokalnega tekmovanja, ki je bilo del spremljevalnega programa prvenstva formule E. Desno ob avtomobilu Slovenec Florjan Rus. Foto: Jaguar





Pri tem športnem programu je sodeloval tudi slovenski elektroinženir Florjan Rus. Kot zaposleni pri angleškem M-Sportu je pred leti pripomogel k dvema naslovoma svetovnega prvaka v reliju Sebastienu Ogierju. Ko je M-Sport prevzel vodenje tehničnega dela Jaguarjevega športnega programa ob boku formule E, je Rus dobil tudi nove zadolžitve v tem Jaguarjevem pokalnem tekmovanju z električnimi športnimi terenci.



Rusova neposredna sodelavca sta bila še strokovnjaka iz podjetja Jaguar Special Vehicle Operation in Williams Advanced Engineering. Slovenski elektroinženir je lahko tudi odprl baterijski paket in delal na visokonapetostnih sistemih in se z avtomobilom ukvarjal tudi takrat. Jaguar je zaradi razvoja lastne elektromobilnosti vstopil tudi v svetovno prvenstvo formule E. Tam so lani prav z I-pacei organizirali tudi posebno pokalno tekmovanje. Letos so pri Jaguarju objavili, da bodo lahko prav zahvaljujoč razvoju prek teh dirk nekoliko povečali doseg serijskega avtomobila oziroma izboljšali učinkovitost njegovega pogona. Tako so lahko prav ta mesec uradni doseg povečali za dobrih 20 kilometrov.Pri tem športnem programu je sodeloval tudi. Kot zaposleni pri angleškem M-Sportu je pred leti pripomogel k dvema naslovoma svetovnega prvaka v reliju Sebastienu Ogierju. Ko je M-Sport prevzel vodenje tehničnega dela Jaguarjevega športnega programa ob boku formule E, je Rus dobil tudi nove zadolžitve v tem Jaguarjevem pokalnem tekmovanju z električnimi športnimi terenci.Rusova neposredna sodelavca sta bila še strokovnjaka iz podjetja Jaguar Special Vehicle Operation in Williams Advanced Engineering. Slovenski elektroinženir je lahko tudi odprl baterijski paket in delal na visokonapetostnih sistemih in se z avtomobilom ukvarjal tudi takrat.

Pogon in vozna dinamika odlični, infozabavni vmesnik ni na ravni Teslinega

Puristi se bodo kajpak zmrdovali, da avtomobil z električnim pogonom pač ni zares športni. Toda prodajni trendi – predvsem osupljive številke Tesle – dokazujejo, da za podobna vozila obstaja vse bolj realen trg. To ni električni avtomobil, ki bi združeval racionalno veliko baterijo, vrhunsko aerodinamiko in nizko porabo, ta avtomobil elektriko preprosto izkoristi za ponujanje zabave, užitka.

In iz vidika konkurence vozilom Tesle (porscheja taycana še nismo vozili) je tale jaguar bolj konkreten kot audi e-tron quattro ali mercedes EQ C. Hvalimo zvočno zatesnjenost, ki je zares odlična.

Hvalimo drznost pri zunanjosti, prav tako ves pogon. Vozniško je I-pace resnično korekten avtomobil. V primerjavi s teslami ima največji zaostanek pri infozabavnem vmesniku. Zasloni na dotik so zelo počasno odzivni, vsa sredinska konzola z dvema zaslonoma je precej nejasna in zahteva kar nekaj privajanja.

Jakost rekuperacije zavorne energije je treba na primer nastaviti prek enega izmed skritih podmenijev, zato je to težko storiti na hitro med vožnjo. Skrit je tudi podatek o odstotku preostale električne energije v bateriji.

Kako daleč z enim polnjenjem?

Baterija ima zmogljivost kar 90 kilovatnih ur. Uradni doseg po standardu WLTP je sicer zelo zglednih 470 kilometrov. Toda ocena dosega je pri avtomobilu takega tipa zares najbolj odvisna od načina vožnje. I-pace voznika kar sili k dinamični in zabavni vožnji. Nismo pretiravali in na testni vožnji, ki je vsebovala 85 kilometrov avtoceste in 92 kilometrov zavite podeželske ceste, bi naš doseg (če bi povsem izpraznili baterijo) znašal od 250 do 280 kilometrov. Precej skromno.

Polnjenje na 50-kilovatni polnilnici (enosmerni tok DC) od 20 do 80 odstotkov je trajalo 55 minut. Velika baterija prinaša daljše čase polnjenja. Največja moč polnjenja je sicer 100 kilovatov, pri čemer imajo tesle – te imajo še lastno mrežo bistveno zmogljivejših in zanesljivejših polnilnic – eno najbolj očitnih prednosti.

Foto: Gregor Pavšič

Digitalni zasloni so dokaj počasno odzivni in tudi dokaj zapleteni. Na tem področju ima Jaguar velik zaostanek za Teslo, enako velja tudi za področje tehnologije "Autopilota". Foto: Gregor Pavšič

Ta skoraj 4,7 metra dolg avtomobil ima skoraj tri metre medosne razdalje in zato je prostora na zadnjih sedežih na pretek Foto: Gregor Pavšič

Pod sprednjim pokrovom tudi dodatni prtljažnik oziroma "frunk". Foto: Gregor Pavšič

Ob zaklenjenih vratih se kljuke skrijejo. Foto: Gregor Pavšič

Ob polni bateriji je vozilo obljubljalo več kot 300 kilometrov dosega. Z nekoliko bolj dinamično vožnjo se meji 300 kilometrov nismo približali. Poraba je namreč precej visoka in sicer vsaj okrog 25, če že ne tja do 30 kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov. Foto: Gregor Pavšič