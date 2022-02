Najbolj družinski BMW? Kupci ga še naprej obožujejo. #video

Pogled na modelno paleto pri BMW-ju je vsekakor sila zanimiv. Limuzine, karavani, športni terenci in družinski enoprostorec. Čeprav v Evropi vse več kupcev družinske modele zamenjuje za športne terence, Bavarci še vztrajajo in poudarjajo, da je active tourer prodajno še vedno močan član njihove družine. V Slovenijo bo sprva zapeljal s štirimi različnimi motorji z začetno ceno 34 tisoč evrov, čez nekaj mesecev pa bo na voljo tudi z občutno posodobljenim priključnih hibridom.

Prve kilometre z drugo generacijo active tourerja smo opravili v najbolj zmogljivem 223i, tokrat še brez štirikolesnega pogona xDrive (ta bo na voljo od marca dalje). Gre za najbolj zmogljivo bencinsko pogonsko opcijo, ki jo v primerjavi s šibkejšima 218i in 220i poganja dvolitrski bencinski motor s sistemsko močjo 160 kilovatov. Zakaj sistemska moč? Preprosto. Pri 223i in 220i bencinskemu motorju na pomoč priskoči elektromotor z 14 kilovati, ki je nameščen v sam 7-stopenjski dvosklopčni samodejni menjalnik. Blago-hibridna pogonska kombinacija tako vozniku pomaga pri speljevanju in pomaga zniževati povprečno porabo goriva. To moramo priznati jim je uspelo, saj je ob običajnem prometnem režimu porabil deciliter več kot šest litrov, tudi ob nekoliko bolj dinamični vožnji po lokalnih hribih pa se je povprečna poraba dvignila za dober liter.

Dobra izolacija in izboljšana aerodinamika za skoraj neslišno vozniško okolje

Oblikovalci so active tourerja vizualno približali ostalim družinskim članom in z večjimi ledvičkami vsekakor poskrbeli za njegovo opaznost na cesti. Na račun tanjših sprednjih in zadnjih žarometov je manj čokat kot predhodnik, vsekakor bolj všečen in dinamičen. Prijetna osvežitev je prihod skritih vratnih kljuk, opazili pa smo še manjša vzvratna ogledala. V primerjavi s predhodnikom je druga generacija daljša za 43 in širša za 24 milimetrov. Spredaj in zadaj so kolesa postavljena za 25 milimetrov bolj navzven, spremenjeni proporci in aktivna aerodinamična zakrilca v maski hladilnika pa so poskrbeli za 0,26 nižji koeficient zračnega upora. To se čuti tudi pri vožnji po regionalnih cestah in na avtocestah, kjer je piš vetra in pnevmatik skoraj nezaznaven. V resnici je bila to ena prvih stvari, ki smo jo opazili po nekaj kilometrih vožnje - kako zelo tiho je bilo v potniški kabini.

Poleg električnega iX edini z najnovejšim operacijskim sistemom

Za volanom je kljub družinskim genom modela vse po starem. Položaj za volanom je odličen, volan zdaj že standardno precej debel in pogled v vse smeri res dober. Bistveno drugačno pa je okolje okoli voznika. Novi digitalni merilniki, stikala na volanskem obroču in 10,25 palcev velik zaslon na dotik. Poganja ga operacijski sistem pete generacije, ki je bil prvič vgrajen v novega iX.

Prihod novega sistema je prinesel tudi močno zmanjšanje števila fizičnih stikal. Med drugim se je poslovilo tudi vrtljivo stikalo s sredinske konzole. Zdaj voznik uravnava klimatsko napravo in druge pomembne stvari s pritiski na zaslon na dotik. Škoda, prejšnji sistem, ki smo ga večkrat pohvalili je bil resnično odličen in intuitiven.

Lebdeči naslon za roko z vgrajeno nadzorno ploščo je res lep na pogled, še posebej, ker je pod njim velik odlagalni predal, toda uporabnost pri vsakodnevnih vožnjah je zdaj neprimerno slabša. Škoda, da so pri BMW-ju sprejelo to odločitev na račun prečiščenja potniške kabine.

O pogledu na prostor, kjer se ponavadi prižiga luči v notranjosti smo opazili majhno lečo kamere. Le ta je združena s preostalo plastiko in se jo tam praktično ne opazi. Kot so pojasnili pri BMW ne gre za kamero za nadzor voznika ali notranjosti. Ta notranja kamera omogoča trenutne posnetke ali slike iz notranjosti, ki si jih voznik oziroma drugi sopotniki lahko pošljejo na uporabnikov pametni telefon.



Končno preboj? Priključni hibrid z 90 kilometri dosega.

BMW je že leta 2008 pričel s prvimi elektrificiranimi prototipi, ki so tlakovali pot današnjim modelom. Eden izmed njih je v prejšnji generaciji postal active tourer, a je generacijski preskok botroval k nadgradnji priključno-hibridnega pogona. Peta generacija uporablja najnovejši sinhroni motor, ki omogoča jadranje vozila brez izgube energije, je tišji od predhodnika in ima 93-odstotni faktor učinkovitosti. Kot pravijo Bavarci za njegovo izdelano ne uporabljajo redkih zemeljskih materialov.

Litij-ionski baterijski paket z zmogljivostjo 14,4 kilovatne ure ima zaradi lažje menjave individualne celice razvrščene v dva paketa. A zaradi učinkovitosti samega pogona in večje baterije ima kar 90 kilometrov električnega dosega, kar omogoča tudi daljše vsakodnevne poti brez uporabe bencinskega motorja. Povečali so tudi moč polnjenja na 7,4 kilovata, zato bo polnjenje na domači stenski polnilnici trajalo malenkost več kot dve uri. Pri obeh različicah 225e z 180 kilovati sistemske moči in 230e z 240 kilovati sistemske moči je štirikolesni pogon nameščen serijsko. 1,5-litrski bencinski motor poganja sprednji kolesni par in elektromotor zadnji kolesni par.

Pomična zadnja klop dvigne uporabnost na višji nivo

Ker gre za družinski enoprostorec je seveda v ospredju njegova družinska uporabnost. Če je voznikov prostor med boljšimi v razredu, pa ima na zadnji klopi in pri prtljažniku active tourer bistveno bolj hudo konkurenco. Tako so zaradi znatno povečane uporabnosti ohranili za 13 centimetrov vzdolžno pomično zadnjo klop. Prtljažni prosto ob pomiku klopi povsem naprej meri 470 litrov in se ga ob podrtih sedežih poveča na 1.455 litrov (pri različici 220i in 223i ima prtljažni prostor 415/1.405 litrov).

Naslonjala zadnjih sedežev je mogoče ločeno zlagati v razmerju 40 : 20 : 40, hvalimo pa tudi serijsko vgrajena električno pomična prtljažna vrata. Naj omenimo, da je na voljo električno pomična vlečna kljuka, a le za doplačilo. Še konec en stavek o slovenskih cenah, ki so že znane. Vstopna cena za bencinsko gnanega 218i active tourer se prične pri 34 tisoč evrih. Veliko povpraševanja bo za dizelsko gnanim 218d, kjer se cene pričnejo pri 37 tisoč evrih. Najdražja bosta priključna hibrida, a za zdaj cene še niso znane, tako je na vrhu ponudbe trenutno še 223i z začetno ceno 39. tisoč evrov.

