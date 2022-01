BMW nasprotij, ki dobro izkorišča skrito pomoč #foto

Vedno znova, ko sedemo za volan nove BMW-jeve petice, smo očarani nad neverjetno vsestranskostjo te limuzine. Ta karoserijska oblika je še vedno čislana med podjetniki, z novo pogonsko kombinacijo pa, to moramo priznati, precej uspešno združuje med seboj dva nezdružljiva svetova. Oznaka 545e torej prinaša kombinacijo odličnega vrstnega bencinskega šestvaljnika in priključno-hibridni pogon z elektromotorjem ter litij-ionsko baterijo z zmogljivostjo 11,2 kilovatne ure. Na izključno električni pogon nismo prevozili obljubljenih 57 kilometrov, smo jih pa naredili med 40 in 45.

Čeprav gre za eno izmed razrednih klasik in zaradi limuzinskega zadka tudi vse manj popularno izbiro v Evropi moramo priznati, da je prenovljena serija 5 eden lepših avtomobilov na naših cestah. Seveda, vsak ima svoje mnenje, a zdelo se nam je pomembno, da izrazimo našo naklonjenost. Gre za pravo zmes zadržanega videza s ščepcom športnega karakterja, ki resnično stopi na plan s pomočjo posebne sive barve. Lahko bi rekli, čeden stroj. Po eni strani smo tudi hvaležni, da so Bavarci oblikovne poskuse v obliki velikih osvetljenih ledvičk namenili le modelom z liho številko v svojem imenu.

Pogon vzet iz X5, manjša je le baterija

Eden izmed razlogov zakaj članek pričeli z besedami o njegovem videzu so bile povod predvsem izkušnje med samim testom. Veliko mimoidočih je namreč privabila njegova posebna pojava z novo sivo barvo, ki ekskluzivna za priključni hibrid, a jih je večina le debelo pogledala, ko so prebrali njegovo oznako. Gre za novo oznako, ki ima poleg vsega še dodatek v obliki črke e. Večina jih je sprva mislila, da gre za povsem električno petico. To seveda ne drži, ni pa 545e daleč od tega.

Gre za priključno-hibridni pogon, ki ga sestavljata prisilno polnjeni 3,0-litrski bencinski šestvaljnik in elektromotor, skupne sistemske moči pa je za 290 kW (394 KM) in 600 njutonmetrov navora. Litij-ionska baterija vase spravi 11,2 kilovatne ure elektrike, kar je po merilnem ciklu WLTP dovolj za do 57 električnih kilometrov. Da na gre za običajen priključni hibrid so dovolj zgovorne tudi številke o pospešku in najvišji hitrosti. Od 0 do 100 kilometrov na uro namreč pospeši v 4,7 sekundah in doseže 250 kilometrov na uro. Gre za enak pogon, kot smo ga vozili v X5, le baterija, spravljena pod zadnjimi sedeži, je manjša.

Baterija z zmogljivostjo 11,2 kilovatne ure se na domači vtičnici napolni v treh urah in pol, moč polnjenja je omejena na 3,6 kilovata. Foto: Gašper Pirman

Laserski žarometi niso poceni, je pa njihova svetilnost in prilagajanje okolici na najvišji možni ravni. Do zdaj še nismo preizkusili boljših avtomobilskih žarometov. Foto: Gašper Pirman

Priključni hibridi imajo omejitve, zato niso za vsakega voznika

Kot smo v prejšnjih mesecih ob različnih testih in novicah zapisali dajejo Bavarci velik poudarek priključnih hibridom. So vmesni svet med polno električnimi modeli in običajnimi modeli z motorji na notranje zgorevanje. Ključna je širina pogonske ponudbe, ki je primerna za vsakega kupca. Nekdo, ki veliko kilometrov prevozi po avtocesti bo izbral dizelski motor. Spet nekdo, ki živi v mestnem središču in je do tja vožnja omogočena le vozilom z električnim pogonom bo izbral priključni hibrid in spet tisti, ki želijo uživati sadove izključno električnega pogona imajo na voljo tudi takšne modele.

Priključni hibridi imajo lahko svoje prednosti, pa tudi omejitve. Bolj so po meri voznikov iz velikih evropskih mest kot razdrobljene in majhne Slovenije, pa tudi proizvajalci bi se lahko za njihovo večjo praktičnost bolj potrudili. Kljub temu lahko tudi voznik pri nas izkoristi njegove prednosti.

Večino dnevnih potreb smo opravili na elektriko

Kako smo torej mi shajali s tovarniškimi 57 kilometri dosega? Žal jih nismo nikoli dosegli, v povprečju smo na električno energijo prevozili med 40 in 45 kilometri. Če smo upoštevali načela varne vožnje pa smo prišli do številke 50. V toplejših pomladnih mesecih, ko je obremenitev s strani klimatske naprave in ogrevanja manjša bi najverjetneje prišli tudi čez 50 kilometrov. Ker imamo možnost polniti avto na domačem pragu smo to seveda izkoristili. Tako smo iz Lukovice do Ljubljane porabili polovico baterije, v kateri je ostalo dovolj energije še za vožnjo domov. Vsakodnevno pot smo tako prevozili z manj kot evrom stroška. Ker polnjenje poteka z močjo 2,7 kilovata baterije nismo dali polniti ob prihodu domov, temveč smo avto priklopili zvečer.

V tem vmesnem času smo izkoristili moč šestvaljnega bencinarja. Ker gre za enega boljših motorjev, še posebej v smislu elastičnosti in povprečne porabe to tudi ob prazni bateriji ni bila težava. Podobno bodo najverjetneje razmišljali tudi kupci 545e. Gre le za avto višjega cenovnega razreda, kjer se ob ceni nad sto tisočakov ne gleda na vsak prihranjen deciliter. BMW ima zanimiv prikaz povprečne porabe goriva, ki prikazuje vrednosti od dneva nakupa avtomobila. Povprečje pri nekaj več kot 15 tisoč prevoženih kilometrih se je ustavilo pri 7,8 litra. Očitno so vozniki pred nami vozili predvsem na bencinski motor in baterijo napolnili le redko. Manj kot tretjino kilometrov je bilo namreč prevoženih na elektriko. Foto: Gašper Pirman

Lahko nič, v povprečju pa med štirimi in petimi litri

Težko je govoriti o povprečni porabi priključnega hibrida. Če smo šli le do Ljubljane in nazaj, je bila poraba bencina seveda nična, strošek za to pot pa manjši kot evro. Če smo imeli povsem prazno baterijo in se vozili naokrog le z bencinom je bila povprečna poraba okoli sedem litrov, a elektromotor še vedno pomaga pri vožnji kadar lahko. Kljub prazni bateriji bo avto na semaforju stal v tišini in bo speljal na elektriko. Še najbolj realen podatek je z normnega kroga, kjer smo prevozili sto kilometrov. To je nekako tudi v okviru dnevnih potreb vsakega voznika. Tako smo prvih 43 kilometrov prevozili na električno energijo in sto kilometrski krog končali s porabo 4,2 litra. Na te poti nismo niti enega kilometra prevozili po avtocesti. Ko smo ponovili pot v obratni smeri, le da smo večino kilometrov prevozili po avtocesti in imeli na začetku polno baterijo se je poraba dvignila na 5,7 litra.

Drugačni merilniki in manjši prtljažnik

V notranjosti velikih novosti ni. Petica ostaja eden boljših vozniško usmerjenih avtomobilov, z vrhunskimi materiali. S prenovo je dobila še večji zaslon na dotik in nov operacijski sistem. Zaradi drugačnega pogona so nekoliko spremenjeni merilniki in namembnost stikal ob prestavni ročici je drugačna. BMW 545e v prtljažnik spravi 410 litrov prtljage, klasični BMW 5 pa 120 litrov več, a to se v praksi niti ne občuti pretirano.

545e je še vedno vozniški avto, tudi ob izključno električni vožnji je 80 kilovatni elektromotor dovolj močan, da v resnici zlahka zasenči marsikoga na naših cestah. Na zavitih cestah se čuti skoraj 200 kilogramov večjo maso v primerjavi z običajnim avtom, a bistvene razlike ni. Še vedno gre za najbolje vodljivi avto med premijskimi limuzinami. Še nekaj besed o ceni testnega 545e xDrive. Presenetljivo je cenovna razlika med priključnim hibridom in običajnim modelom z blagim hibridom okoli tri tisoč evrov, je pa s ceno 109.165 evrov vsekakor to avto za izbrane voznike, ki vedo kaj želijo in kaj od avtomobila zahtevajo ter si to navsezadnje tudi lahko privoščijo.

Galerija: BMW 545e xDrive