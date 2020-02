Kakšna kulisa: novi BMW na zasneženi Pokljuki #foto

Že tako čarobna Pokljuka je na sončen dan po nočnem sneženju še za odtenek bolj pravljična. Zaradi številnih zavojev in dolgih ravnin je prav tako idealen poligon za kratek vozniški test nove serije 2 gran coupe, s katero BMW odkrito napada Mercedesovega CLA. Za kratek čas smo sedli za volan tudi novega priključnega hibrida X5 45e. Po WLTP obljublja do 87 kilometrov električnega dosega, v realnosti pa se bo ta številka gibala okoli 50 kilometrov.

Kaj torej je serija 2 gran coupe? Kot to sporoča že ime, gre za kompaktni model iz serije 2, oznaka gran coupe pa prinaša dodaten par vrat in izrazito nizko kupejevsko strešno linijo. BMW je vstopil v nišni razred in se z drznimi linijami in atraktivnimi svetlobnimi linijami v žarometih želi postaviti po robu Mercedesovemu modelu CLA.

Podobnost s serijo 1 le do sprednjega stebrička

Nobena skrivnost ni, da ta atraktivni model sloni na svojem manjšem bratu. To pomeni pogon na sprednji kolesni par oziroma Z zadnjimi širokimi lučmi in prirezanim zadkom je na cesti izredno vpadljiv. A zna polarizirati - nekaterim bo všeč, drugim ne. Srednje izbire tukaj ni. Foto: Gašper Pirman štirikolesni pogon, kar prinaša več svobodo oblikovalcem. Gran coupe je dolg 4,52 metra, a visok le 1,42 metra. Na račun nove arhitekture so proporci bistveno spremenjeni, inženirji pa so imeli dovolj prostora za nekaj dodatnih centimetrov pri medosni razdalji (2,67 metra). Prtljažnik ima 430 litrov, a ožja in nižja odprtina ne pomagata k njegovi uporabnosti.

Bavarci sicer pravijo, da je avto namenjen paru brez družine. Na zadnjih sedežih tako ne bodo velikokrat sedeli, a kljub temu smo sedli na zadnjo klop. Na račun izdatnih centimetrov je bilo prostora za kolena na pretek, zatakne pa se pri glavi. Tam smo se s 182 centimetri že dotikali strehe, kljub temu da so pri BMW-ju tam pametno naredili nekakšen val ter vsaj za malenkost izboljšali položaj. Verjetno bi bil zadaj kakšen centimeter več prostora za glavo, če avto ni opremljen s panoramsko streho. Ta jo je imel, prav tako pa je bil najbolje opremljena različica M235i xDrive.

Notranjost je na las podobna tisti iz serije 1, kar pa navsezadnje sploh ni slabo. Foto: Gašper Pirman

Tudi najmočnejši nima šestih valjev

Na zadnji klopi prostora za glave ni na pretek. S 182 centimetri smo se že dotikali strehe. Foto: Gašper Pirman Čeprav smo sedli za volan najmočnejše izvedenke, so pod pokrovom motorja izključno štirivaljni motorji. Vstopnica v svet gran coupeja je bencinski 1,5-litrski motor. Za nekoliko bolj zahtevne bodo na volje še izpeljanke dvolitrskega bencinskega in dizelskega motorja. Na vrhu ponudbe je že prej omenjeni M235i, ki ima 225 kilovatov (306 "konjev").

Kot se spodobi, se iz dvojne izpušne cevi v programu sport sliši prav prijetno brbotanje in športni zvok. Gre za stoodstotno športno naravnani avto, kjer je vse podrejeno tistemu prvinskemu občutku za volanom. Tam je utesnjeno, tako kot smo pri BMW-ju navajeni, a položaj za volanom popoln. Tudi tega smo že navajeni.

Tudi tukaj lahko govorimo o kopiji serije 1, kar pravzaprav ni slabo. Digitalni merilniki so pregledni, a skoraj neprilagodljivi; večopravilna enota še vedno ena boljših in z vrtljivim stikalom intuitivna. Fizičnih stikal je ravno prav, digitalizacija pa ne zmoti vozniške romantike v hitrih zavojih.

Terenski orjak zna voziti v popolni tišini



Nekaj kilometrov smo prevozili tudi z novim X5 xDrive 45e. Gre za priključni hibrid, ki ga poganja trilitrski, prisilno polnjen Foto: Gašper Pirman



Ko smo sedli za volan napolnjenega 45e, je kazalec kazal še 57 kilometrov električnega dosega. Številko je izračunal glede na pretekle vožnje, zato je ta podatek nekoliko bolj natančen. Kljub temu da je merilni cikel WLTP postal bolj zanesljiv, pa bo tako gnani X5 na električno energijo v realnem prometu prevozil okoli petdeset kilometrov.



Nekaj kilometrov smo prevozili tudi z novim X5 xDrive 45e. Gre za priključni hibrid, ki ga poganja trilitrski, prisilno polnjenbencinski šestvaljnik in elektromotor, ki sicer proizvede 82 kilovatov (111 konjskih moči) moči. Sistemska moč se ustavi pri 290 kilovatih (394 konjskih moči) moči in do 600 Newton metrov navora. Samo na elektriko bo lahko prevozil po podatkih WLTP do 87 kilometrov, pri čemer bo vožnja samo na elektriko mogoča do hitrosti 140 kilometrov na uro, ko bo elektrika pošla, pa bo na voljo še 69 litrov bencina.

Začetek pri 30 tisoč, a le nebo je meja

Serija 2 gran coupe vsekakor ni namenjena tistim, ki si ne želijo izstopati. Gre za vpadljiv, dinamično oblikovan avto. Cene se začnejo pri 31 tisočakih, a zaradi skoraj neskončnega seznama dodatne opreme, se ta lahko dvigne petdeset, šestdeset tisoč evrov. Omejitev praktično ni, kot so poudarili pri BMW-ju, pa si vsak kupec lahko sestavi avtomobil po svojih željah. Če bi mi izbrali po svojih željah, bi domov odpeljali kar testni primerek, a se cena za M235i xDrive začne pri 57 tisočakih.

