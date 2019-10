Nekoč zaprta vrata, zdaj je BMW razkril svojo novost #foto

Spomladi je bil ta avtomobil skrit za temi vrati. Foto: Gregor Pavšič Konec letošnjega marca smo bili v Münchnu na razgrnitvi poslovnih rezultatov skupine BMW Group. Tam je zdaj že nekdanji predsednik družbe Harald Kruger napovedal, da dobički kmalu ne bodo več tako sijajni kot še lansko leto (čisti dobiček BMW je znašal 7 milijard evrov) in cel dogodek so Nemci govorili predvsem o (nujni) elektrifikaciji svojih avtomobilov. Nekaj zaradi povpraševanja trga, mnogo tudi kot ukrep proti toplogrednim izpustom in grozečim kaznim Evropske unije.

Ob strani dogodka pa so nas marca vendarle povabili tudi v posebno sobo, pred katero so nam odvzeli vse snemalne naprave in nam šele ob podpisu posebne klavzule dovolili vstop skozi zastražena vrata. V mali sobici so nam takrat prvič pokazali svoj novi BMW serije 2 gran coupe..

Še en BMW s pogonom na sprednji kolesi

To je torej nadgradnja klasične serije 2 in neposreden tekmec avtomobilom kot je na primer mercedes benz CLA. Avtomobil sicer izhaja iz nove serije 1 in ima torej pogon na sprednji par koles. Avtomobil je dolg 4,52 metra, širok 1,8 metra in 1,42 metra visok. Medosna razdalja znaša 2,67 metra, osnovna prostornina prtljažnika pa 430 litrov.

"Nova izvedbe serije 2 prinaša nekaj več praktičnosti in je neposredni odgovor na mercedes-benza CLA. V modri barvi in različici M235i je bil razkriti avtomobil zelo vpadljiv in poln zanimivih podrobnosti. Štirivratna izvedba in dokaj malo prostora za glavo na zadnji klopi pa tak avtomobil vendarle pripisujeta kupcem, ki so mlajši, imajo radi avtomobil z izrazitim karakterjem in priporočljivo nimajo (majhnih) otrok," smo zapisali o prvih vtisih, ko smo se marca sprehodili okrog tega avtomobila.

Foto: BMW

Dimenzijsko je avtomobil podoben BMW serije 3. Foto: BMW

Bo zadnji del oblikovno delil mnenja?

Sprednji del je zelo podoben novi seriji 1, od stebrička A nazaj pa se razvije v štirivratno kupejevsko limuzino. Povsem nov je zadnji del z ožjimi in dolgimi lučmi LED, ki spominjajo na model X4.

Motorje si bo avtomobil delil s klasično serijo 2. To bosta bencinska 1,5- in dvolitrski motor, ob tem pa še dvolitrski dizelski motorji. Najmočnejši model bo M235i, ki bo imel moč 225 kilovatov (306 'konjev'). Motorji bodo na voljo s serijskim ročnim šeststopenjskim motorjem ali osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Nekatere različice motorjev bodo na voljo tudi s štirikolesnim pogonom.

BMW bo avtomobil izdeloval v svoji tovarni v nemškem Leipzigu. Tam izdelujejo tudi kupejevsko in kabrioletsko izvedbo serije 2. Avtomobil bodo uradno razkrili prihodnji mesec na avtomobilskem salonu v Los Angelesu, prodaja pa bo stekla marca prihodnje leto. V Nemčije se bodo cene za osnovni model začele pri slabih 32 tisočakih, za najzmogljivejši model pa pri slabih 52 tisoč evrih.

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW

Foto: BMW Foto: BMW