Zaradi zimskih razmer številne težave na cestah

Zima še opleta z repom, saj ponekod po Sloveniji močno sneži, kar največ preglavic povzroča voznikom. Zgodile so se številne prometne nesreče, med drugim je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu. Promet je oviran tudi ponekod na primorski in štajerski avtocesti.

Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Lipovci in Murska Sobota proti Mariboru. Zaprta je tudi cesta Slovenska Bistrica-Ptuj pri Kidričevem.

Promet je oviran na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljana ter na štajerski avtocesti na uvozu Domžale proti Ljubljani in pred počivališčem Polskava. Zaradi okvare tovornega vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru.

Nesreča je povzročila tudi zaprtju glavne ceste Kozina-Starod med Materijo in Tubljami pri Hrpeljah. Na cesti Celje-Šentjur pri Opoki promet poteka izmenično enosmerno. Oviran promet je zaradi zdrsa tovornih vozil na cesti Bloška Polica-Nova vas.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije zaradi povečanega števila tovornih vozil zastoj, dolg 2,5 kilometra.

Stanje na cestah:

Zaprtih več cest

Zimske razmere so na cestah Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič ter Razdrto-Vipava, kjer velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike, na prelazih Korensko sedlo in Ljubelj so obvezne verige na avstrijski strani, na mejnih prehodih Petrina in Babno Polje na hrvaški strani velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike.

Na cesto Podgrad-Trebeljevo v naselju Zgornja Besnica je zdrsnil plaz. Ob podoru so se na mimo vozeče vozilo zvrnila tri drevesa. Od potnikov ni bil nihče poškodovan. Cesta je zaprta.

Zaradi burje na vipavski hitri cesti med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na cesti Podnanos-Manče-Vipava-Ajdovščina je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Na območjih pluženja nastajajo zastoji, zato na prometnoinformacijskem centru priporočajo strpno vožnjo.

Tudi jutri bo hladno

V notranjosti Slovenije bo danes še snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo. Čez dan bodo padavine oslabele in ponekod tudi ponehale. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 0, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

Ponoči bo rahlo sneženje povsod v notranjosti ponehalo. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -7, na Goriškem in v Primorju ob burji malo nad 0 stopinj Celzija.