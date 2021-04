Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi tehničnih težav hrvaških mejnih organov prihaja do zastojev pri prestopanju slovensko-hrvaške meje. Trenutno je najdaljša čakalna doba na Mejnem prehodu Obrežje, kjer potniki za izstop države čakajo do ene ure, kolona tovornih vozil pa je dolga 6 kilometrov, so sporočili s policije.