Zaradi prometne nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti

Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi poplav so zaprte tudi nekatere lokalne ceste po državi. Ravno tako nastajajo zastoji in gneča proti večjim mestom in mestnim obvoznicam. Ponekod po Sloveniji je zaradi megle zmanjšana vidljivost, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.