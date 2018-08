Se odpravljate na pot? Potem preberite tole

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnji praznični dan bo veliko ljudi izkoristilo za obisk morja, gora in drugih izletnih točk. Marijino vnebozetje praznujejo tudi na Hrvaškem, v Avstriji, Italiji, Švici in na Poljskem. Zaradi tega se pričakuje zgoščen promet po Sloveniji in sosednjih državah, prav tako pa tudi na mejnih prehodih.