Jutranji kaos na gorenjki: vozniki zaradi smrtne nesreče množično vozili v nasprotni smeri

Na gorenjski avtocesti se je zaradi vožnje v nasprotno smer zjutraj zgodila tragična prometna nesreča. Avtocesta je bila med razcepom Koseze in Šmartnim proti Karavankam zaprta skoraj tri ure, zato so vozniki množično vozili v nasprotno smer. Avtocesta je zdaj znova odprta. Kasneje je nastal zastoj pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Trenutno je dolg okoli sedem kilometrov.

Policisti so ugotovili, da je 73-letna voznica z osebnim vozilom toyota na uvozu Šmartno/Gameljne zapeljala na avtocesto v smeri Ljubljane v napačno smer.

Po približno 300 metrih vožnje je čelno trčila v 38-letnega voznika kombiniranega vozila renault traffic, ki je pravilno pripeljal po prehitevalnem pasu. Vozilo povzročiteljice je ob trčenju obrnilo in odbilo na vozni pas, po katerem je pravilno pripeljal 48-letni voznik kombiniranega vozila mercedes-benz vito, ki je trčil v povzročiteljico.

V nesreči je bil udeležen še 56-letni tuji voznik osebnega vozila opel mokka.

Povzročiteljica je na kraju prometne nesreče umrla, voznik traffica je utrpel hude telesne poškodbe, potnik v njegovem vozilu ter voznik MB vita in njegova sopotnica pa so utrpeli lahke telesne poškodbe. Voznik mokke in potnica v nesreči nista bila poškodovana.

Zaradi prometne nesreče je medtem v Kokri (Preddvor-Jezersko) zaprta cesta. V nesreči gre po prvih podatkih za udeležbo motornega kolesa in osebnega avtomobila. Oba sta zagorela. Okoliščine ne kažejo na hujše posledice v smislu telesnih poškodb. Cesta bo predvidoma zaprta najmanj eno uro ali več. Obvoza ni.