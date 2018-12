Zaprta štajerska avtocesta: Prevrnil se je tovornjak

Nesreča se je zgodila malo pred tretjo uro, ko je tovorno vozilo trčilo v odbojno ograjo in se prevrnilo na bok. Posredovali so gasilci, ki so rešili voznika iz kabine, reševalci pa so ga odpeljali v klinični center Maribor, poroča center za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje.

Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt del avtoceste pri Slovenski Bistrici, obvoz je urejen po regionalni cesti. Nastaja zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever na avtocesti ter skozi Slovensko Bistrico na regionalni cesti.

Prometna nesreča se je na štajerski avtocesti zgodila tudi pred priljučkom Lukovica proti Marobora. Zaprt je vozni pas, nastaja zastoj.