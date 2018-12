Kdo bi moral počistiti? Ostanki razbitin še ure po nesreči. #foto

Prometna nesreča se je na obrobju Ljubljane (Cesta Ljubljanske brigade) pripetila že v jutranjih urah, v njo pa sta bila udeležena vsaj dva avtomobila. Potem ko so ju umaknili, je na mestu trka ostal kup smeti.

Kosi plastike, lonček za kavo …

V njih je bilo več majhnih kosov avtomobilov, plastike in celo majhen lonček za kavo iz avtomata. Vsaj sedem ur po nesreči tega kupa, ki je delno oviral uvoz na tamkajšnje parkirišče, ni pospravil nihče.

"V primeru prometne nesreče, ko je treba z vozišča odstraniti razbitine, policija pokliče vzdrževalca ceste, na kateri je prišlo do prometne nesreče. Tudi v mestu, torej na občinskih cestah, je znan izvajalec rednega vzdrževanja cest in to so običajno cestna ali komunalna podjetja," so nam na naše vprašanje, kdo je odgovoren za čiščenje ceste, pojasnili na AMZS.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič