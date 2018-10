Super radar, ki bi dnevno oglobil na desetine voznikov

Prekrški vožnje skozi rdečo luč na semaforju so še vedno pogosti. Letos so jih policisti zabeležili že več kot pet tisoč.

Slovenska policija v povprečju vsak dan ujame 18 voznikov, ki peljejo skozi rdečo luč na semaforju. Nemci poznajo radarje, ki samodejno zaznajo in sankcionirajo take prekrške, v Sloveniji o njihovem nakupu še ne razmišljajo.

Nemška policija je v Hamburgu predstavila svoj novi tako imenovani super radar. Ta ne zazna le prehitrih voznikov, temveč tudi tiste, ki ne upoštevajo rdeče luči na semaforjih.

Nekateri radarji zaznajo tudi vožnjo skozi opozorilno rumeno luč

Po opravljeni analizi prometno najbolj problematičnih križišč so na ulice Hamburga postavili šest takih radarjev. Dva med temi sta kombinirana radarja za merjenje hitrosti in vožnjo skozi rdečo luč, štirje pa so posebej prirejeni za prekršek nedovoljene vožnje prek križišča. Podobne radarje poznajo tudi že druga nemška mesta, postavili so jih na primer tudi že v Münchnu.

Radar je nameščen ob semaforju in naredi dve fotografiji vozila, kako se mimo rdeče luči pelje v križišče. Nekatera mesta so uvedla globe glede na pretečeni čas prižgane rdeče luči, ko se je prekršek zgodil. Kdor v rdečo luč zapelje sekundo po tem, ko se je ta prižgala, bo plačal precej nižjo globo. Nekateri radarji so na drugi strani nastavljeni tako, da reagirajo že ob prevoženi opozorilni rumeni luči.

Tudi Slovenci pogosto vozimo skozi rdečo luč

Vožnja skozi rdečo luč v križiščih spada med najnevarnejše prometne prekrške. Po podatkih slovenske policije so letos zabeležili 5.528 takih prekrškov, kar pomeni v povprečju 18 prekrškov vožnje skozi rdečo luč na dan. Očitno je ta navada med Slovenci še precej razširjena, saj policisti ujamejo le del prekrškarjev. Pri policiji so nam povedali, da spremljajo razvoj nove radarske tehnologije, a nakupa radarjev za zaznavo takih prekrškov za zdaj ne načrtujejo.

Za neupoštevanje rdeče luči je v Sloveniji sicer predpisanih 300 evrov globe, voznik pa obenem dobi pet kazenskih točk.