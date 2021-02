Šolarji se vračajo: vozite previdno in bodite zgled najmlajšim

Po včerajšnji odločitvi vlade Republike Slovenije, da se v ponedeljek oziroma v torek v šole vrača večje število šolarjev po celotni državi. S tem se na šolske poti oziroma v promet številni otroci vračajo po daljšem obdobju. AVP in policija zato voznike pozivata k večji previdnosti na cesti, saj so otroci, še posebej tisti s prve triade znanja o prometni varnosti, ki so se jih že naučili, lahko pozabili.

Pri Agenciji za varnost prometa še posebej opozarjajo starše naj pri šolarjih prve triade poskrbijo za dobro vidnost, dosledno pripenjanje na vsaki poti in nošenje zaščitne čelade. Slednji so v prometu najpogosteje udeleženi kot pešci, kolesarji, na skiroju ali kot sopotniki v vozilu in sodijo med najbolj ranljive udeležence v prometu. Z otroki naj obnovijo prometna pravila na poti do šole ali vrtca, kar lahko storijo že ta podaljšan konec tedna. Policija in Agencija voznike pozivata: »Bodite zgled, vozite previdno, še posebej ob šolskih poteh, v bližini šol in vrtcev!"

Šolarji se po daljšem obdobju vračajo v šole, zato AVP in policija voznike opozarjata na še večjo previdnost v prometu. Foto: Bor Slana

Rumena rutka, odsevna telesa, varnostni pas in čelada

Kljub temu, da se dnevi daljšajo je zaradi boljše prepoznavnosti potrebno upoštevati nujnost nošenja rumenih rutic za otroke prvih in drugih razredov osnovne šole. Da bodo Da bodo otroci še bolj vidni in tako bolj varni, je priporočljiva uporaba svetlejših oblačil in kresničk ali drugih odsevnih teles in površin. Foto: Matej Povše otroci še bolj vidni in tako bolj varni, je priporočljiva uporaba svetlejših oblačil in kresničk ali drugih odsevnih teles in površin. Agencija za varnost prometa in Policija posebno opozorilo namenjenata vožnji brez uporabe mobilnega telefona ali slušalk za poslušanje glasbe in siceršnjemu upoštevanju prometnih pravil, predpisov in razmer na cesti. Zgled, ki ga s svojim ravnanjem v prometu dajejo starši ali skrbniki, je neprecenljiv, saj nas otroci posnemajo.

Ko skrbite za svojo varnost, skrbite za varnost vseh

Voznikom, ki se bodo po daljšem obdobju vračali na ceste, svetujejo, naj zagotovijo tehnično brezhibnost delovanja motornega vozila. Vsi vozniki naj spoštujejo cestno-prometne predpise, omejitve hitrosti, ustrezno varnostno razdaljo in razmere na cesti, ki so lahko zelo spremenljive, saj smo še vedno v zimskem času. Prav tako naj poskrbijo za pripenjanje vseh potnikov v vozilu z varnostnim pasom, med vožnjo naj ne uporabljajo mobilnega telefona, vozijo naj pozorno, strpno in odgovorno do vseh udeležencev v prometu. Posebna opozorila so namenjena visokim tveganjem glede vožnje pod vplivom alkohola in drugih prepovedanih substanc, zato je nujno, da za volan sedemo trezni in zbrani.