Slovenijo zajel sneg: Kje so zasnežene ceste? #foto

Skladno z vremensko napovedjo je dele Slovenije ponoči zajelo močnejše sneženje, ki se bo lahko danes dopoldne še okrepilo. Na avtocestah zjutraj večjih posebnosti ni, saj so bile te dobro očiščene. Sneg se oprijemlje cestišča, zasnežene so predvsem ceste v višje ležečih delih in tudi na izpostavljenih mestih (mostovi, nadvozi …).

"Vse glavne ceste in avtocesta na Gorenjskem so normalno prevozne ter splužene in posipane. Vseeno pa so razmere povsem drugačne kot včeraj in zahtevajo prilagojeno vožnjo trenutnemu stanju. Bistveni so prilagojena hitrost, večja varnostna razdalja ter pravilna stran oziroma smer vožnje. Izogibajte se tudi prehitevanju," opozarjajo s policijske uprave v Kranju.

Foto: Gregor Pavšič Prometne razmere:



- na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami ter avtobuse, 3. stopnja;

- na regionalni cesti Podnanos - Vipava - Ajdovščina je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, 2. stopnja;

- na regionalni cesti Ajdovščina - Selo - Vogrsko je prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 t, 1. stopnja.



Zimske razmere:



- zaprta je regionalna cesta Razdrto - Podnanos;

- za priklopnike in polpriklopnike je prepovedan promet na cestah Črni Vrh - Col in Idrija - Godovič ter na mejnih prehodih Petrina in Babno Polje na hrvaški strani.

Na cestah so posipne in plužne skupine, vozite strpno!

Voznik, ki nima ustrezne zimske opreme, se po zakonu kaznuje z denarno kaznijo 40 evrov. Če pa je zaradi prekrška onemogočen promet, se voznik kaznuje s kaznijo 500 evrov in petimi kazenskimi točkami. Če voznik ne očisti celotnega avtomobila pred pričetkom vožnje, ga lahko doleti kazen 200 evrov, če ne upošteva prometne signalizacije o zimskih razmerah in prepovedi vožnje, je kazen 300 evrov. V primeru pravnih oseb so kazni višje, in sicer 1000 evrov za voznika in 120 evrov za odgovorno osebo.

S kakšno opremo razpolagajo pri Darsu?

Prevoznost avtocest in nekaterih hitrih cest bo med letošnjo zimsko službo zagotovljena z ustrezno mehanizacijo in opremo, posipnimi materiali in ustrezno organiziranim in usposobljenim osebjem. Na podlagi izvedbenega programa zimske službe je za zimsko sezono 2018/2019 za izvajanje zimske službe razpoložljivih:

187 tovornih vozil in specialnih vozil (UNIMOG), večinoma opremljenih z napravami GPS,

150 lahkih tovornih vozil,

171 posipalcev,

185 plugov (čelni za tovorna vozila),

77 stranskih plugov,

24 priključnih rezkarjev in dva samohodna rezkarja,

14 skladišč za sol ter 26 silosov za sol v skupni količini 20.000 ton soli,

26 cistern za CaCl2 z in brez mešalnih naprav v skupni količini 540.000 litrov,

19.800 snežnih kolov,

590 prometnih znakov (dodatnih, postavljenih le za obdobje zimske službe) in

2.400 m palisad za zaščito vozišč pred morebitnimi snežnimi zameti.

Jutranje razmere na cestah v Sloveniji:

