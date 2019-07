Prenova prometno obremenjene ulice v Ljubljani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stekla bodo gradbena dela za temeljito prenovo prometno obremenjene Parmove ulice v Ljubljani. V okviru projekta bo temeljito obnovljena tudi komunalna infrastruktura. Projekt bo potekal v več etapah in predvidoma eno leto. Najprej se danes za ves promet zapira del od Drenikove ulice do ulice Bežigrad. Ta odsek bo po napovedih Mestne občine Ljubljana zaprt do konca septembra.

Obvoz bo potekal po Samovi ulici in Dunajski cesti, mestni avtobusi na progi 14 pa bodo vozili po spremenjeni trasi.

Celotna prenova bo trajala eno leto

Prenova se bo nato nadaljevala na delu od ulice Bežigrad do Kurilniške ulice. Skupno bo prenova ulice predvidoma potekala eno leto.

Vrednost del je nekaj manj kot 3,6 milijona evrov brez DDV, izvajalec bo krška družba Kostak.

Ko bo končana Parmova ulica, sledi prenova prav tako prometno zelo obremenjene ulice Bežigrad, ki pelje do Dunajske ceste.