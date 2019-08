Policisti bodo ta teden poostreno merili hitrost #video

Agencija za varnost prometa in policija začenjata tretji in zadnji del nacionalne preventivne akcije Hitrost, ki bo potekala do 18. avgusta. Neprilagojena hitrost je namreč še vedno glavni vzrok za prometne nesreče, zato bodo policisti po vsej državi poostreno preverjali, ali vozniki omejitve hitrosti upoštevajo.

V letošnjem letu policisti beležijo poslabšanje prometne varnosti, tovrsten trend pa se kaže tudi na področju prometnih nesreč, do katerih prihaja zaradi neprilagojene hitrosti, saj je letos zaradi neprimerne ali neprilagojene hitrosti umrlo 31 ljudi, kar predstavlja 47 odstotkov vseh umrlih. V enakem obdobju lanskega leta je zaradi hitrosti življenje izgubilo 22 ljudi.

Policija: Bodite bolj pozorni na omejitve

Kot so zapisali na spletni strani policije, želijo z akcijo umiriti hitrosti v prometu in vplivati na zavedanje ljudi, da lahko z zmanjšanjem hitrosti vožnje že za nekaj kilometrov na uro pomembno zmanjšajo tveganje za nastanek prometnih nesreč in težo njihovih posledic. S poostrenim nadzorom želijo voznike opozoriti, naj bodo bolj pozorni na predpisane omejitve.

Foto: Matej Leskovšek

Višje povprečne hitrosti so značilne predvsem za obdobja lepega vremena, ko so vozne lastnosti cest dobre. Vozniki lahko zaradi dobre vidljivosti, suhih cest in drugih ugodnih dejavnikov dobijo lažen občutek varnosti, zato vozijo hitreje. V času dopustov je tudi promet gostejši, zato lahko do nesreče pride hitreje. Policisti zato pozivajo, naj se vozniki na pot odpravijo spočiti, naj gredo od doma pravočasno in naj bodo v prometu strpni in umirjeni.

Za lastno varnost lahko največ naredijo vozniki sami

Dolgoročno želijo s podobnimi akcijami vplivati na udeležence v prometu, da bi spremenili svoj slog vožnje v bolj defenzivnega in umirjenega z upoštevanjem šibkejših udeležencev v prometu. Za lastno varnost lahko največ naredijo vozniki sami, in sicer z doslednim spoštovanjem cestnoprometnih predpisov ter ohranjanjem hitrosti v dovoljenih mejah.

Opisano preventivno akcijo koordinira Javna agencija RS za varnost prometa.