Poglejte, kje v Ljubljani bosta stala dva nova radarja

V sistem nadzora nad prehitrimi vozniki Mestna občina Ljubljana (Mol) dodaja dve novi ohišji, v kateri bodo izmenično nameščali radarja, ki sta že v uporabi na drugih lokacijah. Novi ohišji so namestili na Opekarski cesti 11 in na Samovi ulici 9, v sistem jih bodo vključili v sredo, so sporočili iz Mola. Lokaciji sta označeni s prometnim znakom.

Še vedno pa bodo izmenično na devet lokacij, kjer stojijo ohišja, nameščali dva radarja. "Število merilnih naprav ostaja enako kot doslej, saj je naš edini namen izboljšanje prometne varnosti, in ne polnjenje proračuna," so zapisali.

Merilne naprave nameščajo na prometno obremenjene lokacije, v bližino vzgojno-izobraževalnih ustanov in na šolske poti. Pri izbiri lokacij novih dveh ohišij so upoštevali predloge policije, četrtnih skupnosti in priporočila agencije za varnost prometa. Ohišja so postavljena na devetih lokacijah v Ljubljani. Poleg lokacij na Opekarski cesti in Samovi ulici stojijo še na Roški, Celovški, Dolenjski, Slovenski cesti in Zadobrovški cesti, Cesti Dolomitskega odreda in na Slovenčevi ulici.

Kot so pojasnili na občini, hkrati izvajajo tudi številne aktivnosti za povečanje prometne varnosti. "Posebno pozornost posvečamo ranljivim skupinam, kot so pešci, otroci, starejši in osebe z oviranostmi," so sporočili. Spomnili so tudi, da je župan Zoran Janković kot prvi župan v Sloveniji podpisal tudi Zavezo z javno podporo aktivnostim Vizije NIČ Zavoda Varna pot.