Ogorčeni Nemci: to so si upali narediti na avtocesti #video

Nemčijo je razburilo obnašanje nemških voznikov, ki so med zastojem in pravilno formiranim reševalnim pasom obračali svoja vozila in vozili po avtocesti v nasprotno smer.

Prometna nesreča se je zgodila na nemški avtocesti A1 pri Lübecku. Nastal je zastoj, vozniki pa so ustrezno formirali reševalni pas in omogočili prehod intervencijskim vozilom.

Obrnili in peljali v nasprotno smer

Toda več voznikov ni bilo pripravljenih čakati v koloni. Svoja vozila so prav s pomočjo reševalnega pasu obrnili in se do najbližjega izvoza odpeljali kar v nasprotno smer po avtocesti. Pri tem seveda niso mogli vedeti, ali bo po reševalnem pasu v tem času pravilno pripeljalo še kakšno intervencijsko vozilo. Eden izmed čakajočih voznikov v koloni je prekrškarje posnel in objavil na Facebooku.

Policija zdaj prosi očividce, da bi jim pomagali izslediti prekrškarje. Eden izmed njih je vozil tudi dostavni kombi družbe DHL. Grozi jim globa 200 evrov, dve kazenski točki in mesec dni prepovedi vožnje.

V prometni nesreči, zaradi katere so morali sprva povsem zapreti avtocesto, se je težje poškodoval voznik tovornjaka.