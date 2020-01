Odločitev je padla: čez dve leti se boste že vozili po treh pasovih

Tudi letos se bo na glavnih slovenskih avtocestnih vpadnicah povečevalo število vozil, na prva dokončana urejanja odstavnih pasov – to velja za odsek med Brezovico in Vrhniko ter med Domžalami in Šentjakobom – pa bo treba počakati še vsaj dve leti. Ves profil avtoceste bodo razširili za en meter, kar pomeni tudi širitev mostov in podvozov ter večetapno izvedbo teh kompleksnih del.

Zaradi naraščajočega prometa na obeh odsekih so pri Darsu že izdelali idejno zasnovo za rekonstrukcijo "cestnega telesa" in objektov na obeh odsekih, prav tako pa tudi prometno-varnostno analizo občasne uporabe odstavnega pasu za vožnjo in stalne šestpasovnice brez odstavnih pasov. Rezultati analiz kažejo, da je vožnjo po treh pasovih med Domžalami in Zadobrovo (v obe smeri vožnje) ter med Kozarjami in Vrhniko smiselno uvesti. Na primorskem kraku avtoceste bi tako šestpasovnico dobili vse do Logatca, saj med Vrhniko in Logatcem že zdaj obstaja tretji pas oziroma pas za počasna vozila.

Oba odseka na primorski in štajerski cesti sta vsakodnevno prometno najbolj obremenjeni vpadnici proti Ljubljani. V zadnjih petih letih se je povprečno dnevno število vozil bistveno povečalo. Na relaciji med Ljubljano in Vrhniko je predlanskim vozilo 8.708 vozil več kot leta 2013, kar pomeni 15-odstotno povečanje vsakodnevnega prometa. Na najbolj kritičnem odseku štajerske avtoceste se je dnevni promet povečal za slabih šest tisoč vozil.



Še bolj nazorni so podatki o številu vozil v jutranjih konicah (med 7. in 9. uro zjutraj), kjer med Domžalami in Šentjakobom vsakodnevno pelje 9.416 vozil, med Vrhniko in Ljubljano pa 8.332 vozil.



Na obdelavo podatkov za 2019 pri Darsu še čakajo, predvidoma pa bodo številke pokazale še dodatno povečanje prometa.

Povprečni dnevni promet:

2013 2018 Ljubljana-Vrhnika 56.218 64.926 Domžale-Šentjakob 51.122 57.068

Število vozil v jutranji prometni konici:

2013 2018 Vrhnika-Brezovica 7.389 8.332 Domžale-Šentjakob 8.748 9.416

Dela bi izvedli v več etapah, prva bi lahko končali do konca leta 2022

"V pripravi je projektna naloga za projektno dokumentacijo za izvedbo del (PZI) oziroma za pričetek postopka javnega naročila za izdelav navedene projektne dokumentacije. Izvedba bo zaradi velikega obsega del in zahtevnosti izvedbe pod prometom razdeljena na določene etape, ki jih bo sploh mogoče izvesti. Pričakujemo, da bi ob uspešno izvedenem javnem naročilu lahko prejeli projektno dokumentacijo za prvo etapo konec prihodnjega leta," razlagajo na Darsu.

To pomeni, da bi nekatera dela lahko začeli že v letu 2021, glavna dela rekonstrukcije pa v letu 2022. Ker se bo gradnja izvajala fazno po etapah, bi bile po pričakovanju strokovnjakov pri Darsu prve etape končane predvidoma do konca leta 2022.

To je načrtovan obseg del

Dodatni pas na avtocesti bi po teh načrtih pridobili s preoblikovanjem obstoječega odstavnega pasu v vozni pas. Za tak poseg pa bodo morali najprej izvesti razširitev prečnega profila ceste ob današnjem voznem pasu.

Obstoječih voznih pasov ne bodo ožili, izvedli pa bodo rekonstrukcijo sredinskega ločilnega pasu.

Ker se bo odstavni pas preoblikoval v tretji vozni pas, tam načrtujejo dograditev odstavnih niš, pospeševalnih in zaviralnih pasov ter izvedbo drugih potrebnih ukrepov.

Mostove in podvoze bodo morali razširiti za en meter

Na vsem območju uporabe dodatnega pasu bodo morali mostove in podvoze razširiti za približno en meter, razkrivajo načrti Darsa. Toliko bo namreč potrebno, da bodo iz odstavnega naredili ustrezni vozni pas.

Konkretno: most prek Save pri Sneberjah ima že danes tri pasove in širina je zato zadostna. Zato pa bodo morali most čez Ljubljanico dograditi za zaviralni pas.

"Natančni ukrepi bodo znani po izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo. Na območju priključkov je treba zgraditi dodatne zaviralne in pospeševalne pasove, saj se obstoječi namenijo vožnji," razlagajo na Darsu.

Na slovenskem avtocestnem križu imamo sicer 64 kilometrov odsekov s tretjim voznim pasom za počasna vozila. Ti pasovi so široki od 3 do 3,75 metra. Najdaljši odsek v dolžini slabih devet kilometrov poteka med Vrhniko in Logatcem.

Rekonstrukcije so razmeroma hitre, drugače je z gradnjo povsem novih pasov

Za širitev slovenskega avtocestnega križa lahko pri Darsu precej enostavno opravijo potrebne rekonstrukcije, za namensko dograditev tretjega prometnega pasu pa bi morala država predhodno sprejeti državne prostorske načrte. Enako kot velja za zgraditev novega odseka avtoceste ali avtocestnega priključka. Ti postopki umeščanja v prostor pa so dolgotrajni in trajajo več let.

