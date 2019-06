Novo: gradbeni projekt na letališču Brnik, opozorilo za potnike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jutri bodo začeli na brniškem letališču graditi novo krožišče, kar prinaša začasno spremenjen prometni režim in mogoče zastoje tudi za potnike.

Na osrednjem slovenskem mednarodnem letališču so v zadnjem obdobju močno spremenili cestno omrežje. Zdaj gradijo povezovalne ceste, ki bodo junija zahtevala občasno spremembo prometnega toka do servisnega območja letališča in obratno.

Začasno nov prometni tok

V obdobju od 8. do 22. junija bo zaradi izgradnje krožišča v bližini objekta Kontrole zračnega prometa Slovenije promet z dela stare glavne ceste mimo letališča preusmerjen preko glavnega uvoza na letališče na servisno cesto, ki poteka ob letaliških objektih (mimo potniškega terminala, avioblagovnega skladišča in Adrie Tehnike). Nov prometni tok je prikazan na zgornji fotografiji.

"Vožnja mimo objektov, predvsem potniškega terminala in avioblagovnega skladišča, bo zaradi povečanega obsega prometa zahtevala posebno previdnost voznikov in ostalih udeležencev. Na območju pred potniškim terminalom cesto prečkajo potniki in vozila, pred avioblagovnim skladiščem pa cesto v vzvratni vožnji prečkajo tovornjaki," opozarjajo upravitelji letališča.

Obvoz bo označen s prometno signalizacijo. Da se bo promet čim bolj gladko odvijal, bo za usmerjanje skrbela in ga nadzirala varnostna služba, občasno tudi policija.

"Potniki si za pot na letališče vzemite več časa …"

"Vse voznike namenjene v servisno območje letališča in v obratno smer v tem času prosimo za razumevanje in previdnost pri vožnji mimo objektov. Priporočamo tudi, da si potniki zjutraj za pot na letališče vzamete nekaj več časa, saj bo zaradi zgoščenega prometa v tem času lahko prihajalo do zastojev," še sporočajo z Brnika.

Takoj po zaključku gradnje krožišča v bližini objekta Kontrole zračnega prometa Slovenije bo promet do servisnega območja preusmerjen na nove ceste (2. faza).