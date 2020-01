Ne pozabite, da jutri že potrebujete novo vinjeto

Rožnate vinjete so zamenjale zelenorumene za leto 2020, ki bodo veljavne do 31. januarja 2021.

Rožnate vinjete so zamenjale zelenorumene za leto 2020, ki bodo veljavne do 31. januarja 2021. Foto: Metka Prezelj

Danes je zadnji dan, ko se po avtocestah in hitrih cestah še lahko vozite z rožnato lansko letno vinjeto, jutri pa bodo morala biti vozila že opremljena z novimi, ki so zelenorumene barve. Za osebni avtomobil bo treba za letno vinjeto odšteti 110, za mesečno 30, za tedensko pa 15 evrov.

Dars je sicer med 1. decembrom 2018 in 30. novembrom lani prodal za 195,15 milijona evrov vinjet, kar je na letni ravni za 6,9 milijona evrov več. Ob tem so vozniki decembra nakupili že za 22,93 milijona evrov vinjet z letnico 2020, kar je za slab milijon evrov več, kot so decembra predlani nakupili rožnatih.

Od 7,5 milijona vinjet, ki jih je Dars prodal v 12 mesecih, jih je bilo 883.175 za osebna vozila, 58.070 vinjet za kombinirana vozila in 2.602 vinjet za motorna kolesa. Prodaja je bila lani višja pri vseh kategorijah vozil.

Foto: DARS/zajem zaslona

Vinjete je mogoče kupiti na vseh Darsovih prodajnih mestih in na prodajnih mestih več kot 1.500 prodajalcev, s katerimi ima Dars sklenjene pogodbe o prodaji.

Vsa uradna prodajna mesta so opremljena z Darsovim certifikatom. Na teh mestih kupci prejmejo račun z navedeno serijsko številko vinjete, v primeru kratkoročnih vinjet jim je zagotovljeno njihovo pravilno luknjanje, v primeru napak pa ustrezni reklamacijski postopki.

Dars cestninski nadzor običajno začne takoj, ko nastopi veljavnost nove vinjete. Foto: Ana Kovač

Pravilno nameščene vinjete ni mogoče odstraniti, ne da bi se razveljavila, so nam na Darsu povedali že pred časom, ko smo pisali o krajah vinjet, ki se pojavljajo običajno prav v začetku obdobja uporabe nove vinjete.

"Če ni pravilno nameščena (na foliji, pritrjena samo na robovih), je to seveda mogoče. Ravno tako so se v nekaterih delavnicah, kjer menjajo vetrobranska stekla, ukvarjali s tem, da so (potem ko je vetrobransko steklo že odstranjeno) s posebnim postopkom vinjeto odstranili in jo prenesli na drugo vozilo. V teh primerih se je pogosto zgodilo, da so takšne vinjete naknadno odstopile (ker niso bile več nameščene z originalnim lepilom, kot to zahteva navodilo na hrbtni strani) in so uporabniki od nas zahtevali nadomestne, ki jih v takem primeru ne izdamo," so pojasnili na Darsu.

Vsako leto odkrijejo okoli tisoč kršiteljev, ki vinjete prenašajo med vozili

Če torej vinjeto nalepite na napačno mesto ali postrani, je ne poskušajte prestaviti. Raje prej izberite najprimernejše mesto, to pa pomeni nižje od močneje zatemnjenega zgornjega roba vetrobranskega stekla, ki je pri avtomobilih precej pogost, saj pod zatemnjenim delom vinjeta kontroli ne bo takoj vidna in se lahko zgodi, da vas bodo ob kontroli kljub nameščeni vinjeti ustavili.

Vsako leto cestninski nadzorniki odkrijejo povprečno tisoč kršiteljev (skoraj brez izjeme domačih), ki vinjete prenašajo med vozili na različne načine, v tem primeru je globa 500 evrov.

Kršitelji, ki vinjete prenašajo med vozili, so skoraj brez izjeme slovenski vozniki.