Fotografiranje na kraju nesreče: reševalci ogorčeni

Danes okoli 6. ure zjutraj se je na štajerski avtocesti za predorom Podmilj v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča. Do verižnega trčenja več vozil je prišlo, ker so voznice vozile na prekratki varnostni razdalji.

V nesreči so bili štirje udeleženci lažje poškodovani in so bili z reševalnim vozilom odpeljani v UKC Ljubljana. Vsem trem voznicam, ki so povzročile prometno nesrečo, je bil izdan plačilni nalog.

V času te prometne nesreče je v zastoju prišlo še do manjšega trčenja dveh voznikov osebnih vozil, ki pa sta se o nesreči dogovorila sama in nista utrpela telesnih poškodb.

Prometna nesreča dva posameznika očitno zabavala

Zaradi navedenega trčenja je bil promet do 7.30 oviran v smeri Ljubljane, zato so nastajali daljši zastoji. Med čakajočimi v koloni sta se znašla tudi dva posameznika, ki sta se na kraju nesreče celo fotografirala.

"Danes zjutraj na avtocesti pri Podmilju: nalet šestih vozil, štiri poškodovane osebe. Potem pa se na fotografiji najdeta dva, ki ju nesreča očitno zabava. Povsem v duhu časa," so zapisali na domžalskem centru za zaščito in reševanje, ki je na družbenem omrežju Facebook objavil fotografijo njunega početja.