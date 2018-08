Na teh mejnih prehodih so danes najdaljši zastoji

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Obrežje, Sečovlje, Starod, Jelšane, Dragonja in Gruškovje. Pri vstopu v državo osebna vozila čakajo na Obrežju eno uro, na Sečovljah, Starodu in Gruškovju uro in 15 minut, na mejnem prehodu Jelšane pa uro in 20 minut. Najdlje čakajo osebna vozila na mejnem prehodu Dragonja, in sicer uro in pol.

Zaradi okvare vozila je na podravski avtocesti oviran promet pred priključkom Marjeta proti Mariboru.