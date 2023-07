Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Posledice prometne nesreče so že odstranili. Ostaja pa daljši zastoj. Foto: promet.si

Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pred predorom Pletovarje proti Mariboru upočasnjen promet, saj ta poteka samo po enem pasu. Nastaja daljši zastoj, zamuda je več kot pol ure, poroča prometnoinformacijski center. V nesreči je bilo udeleženih več vozil, lažje poškodovanih pa je pet oseb.

Na Policijski upravi Celje so pojasnili, da je bilo v nesreči udeleženih več vozil. Pet oseb je poškodovanih, po prvih podatkih kaže le na lažje poškodbe. Vzrok za nesrečo po podatkih celjskih policistov za zdaj še ni znan.

Zastoj sega čez priključek Dramlje, štajerska avtocesta je bila zaradi tega nekaj časa tudi zaprta. Obvoz je možen po regionalni cesti Celje center−Vojnik−Slovenske Konjice, kjer prav tako nastaja zastoj.

Okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti ovira promet tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred Naklim proti Karavankam pa je promet oviran na odstavnem pasu. Oviran promet je tudi na dolenjski avtocesti med obema priključkoma Trebnje proti Ljubljani in med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod proti Ljubljani. Promet je oviran tudi na cesti Koper−Dragonja pri Paderni.

Zastoji nastajajo tudi na mariborski vzhodni obvoznici pri Malečniku v obe smeri ter na cesti Lesce−Bled.