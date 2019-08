Na slovenskih cestah že nastajajo zastoji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti, med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda proti Kopru, zaprta vozni in prehitevalni pas. Nastal je zastoj, dolg približno dva kilometra in pol.

Štiri kilometre dolg zastoje je na podravski avtocesti od priključka Zakl proti mejnemu prehodu Gruškovje. Dva kilometra in pol dolg zastoj je nastal na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Jesenice-vzhod, Lipce. Zastoji so tudi na avstrijski strani predora, proti Sloveniji.

Zastoji nastajajo tudi na cestah Seča-Sečovlje in Padna-Dragonja.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Vinica in Gruškovje.