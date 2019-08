Končno brez zapor: taka je štajerska avtocesta po prenovi #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avtocestni odsek med Šentrupertom in Vranskim tik pred ponovim odprtjem

Avtocestni odsek med Šentrupertom in Vranskim tik pred ponovim odprtjem Foto: DARS

Ta konec tedna so pri Darsu končali obnovo avtocestnega odseka med Šentrupertom in Vranskim, kjer so v zadnjih mesecih pogosto nastajali zastoji.