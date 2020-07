Kolone na mejnih prehodih, zaradi plazu zaprli prelaz Vršič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi tokratni konec tedna je na slovenskih cestah, zlasti tistim proti morju, povečan promet. Na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje vozniki tako za vstop kot za izstop iz države čakajo več kot dve uri, kažejo podatki prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Dobovec, Gruškovje.

Zastoji so na cesti od Dolenj pri Jelšanah do mejnega prehoda Jelšane, na cesti Šmarje-Dragonja ter med Lucijo in Sečovljami pa šest kilometrov.

Pred predorom Karavanke je kolona vozil v smeri proti Sloveniji dolga šest kilometrov, proti Avstriji pa dva.

Prelaz Vršič je zaradi zemeljskega plazu zaprt, v prometno-informacijskem centru priporočajo preusmeritev na prelaz Predel.