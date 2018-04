Kilometer v napačno smer, izognil se je 15 vozilom

Na tem mestu je voznik zavil v napačno smer:

V enem kilometru je srečno vozil mimo 15 vozil

Zgodilo se je včeraj na gorenjski avtocesti, kjer je voznik s počivališča Hrušica na avtocesto zapeljal v napačno smer in se odpeljal v smer proti Lipcam. Voznik je v napačno smer vozil približno en kilometer in v tem času srečal 15 vozil. Uporabljal je prehitevalni prometni pas.

V interventnih aktivnostih policije so sodelovali tudi Darsovi nadzorniki, ki so vozilo ustavili na prehitevalnem pasu in ga varno odstranili na bližnjo SOS nišo, kjer so ga v postopek prevzeli prometni policisti.

Ostal je brez vozniškega dovoljenja

Voznik bo kazensko ovaden zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja nevarne vožnje iz malomarnosti. Vozniku so policisti včeraj tudi odvzeli vozniško dovoljenje in ga izločili iz prometa.Za dejanje se voznik kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.»Vozniki pri vožnji v napačno smer praviloma uporabljajo prehitevalni pas, ki na običajni dvosmerni cesti pomeni pravilno vožnjo. Zato naj se prehitevalni pas uporablja samo za potrebe previdnega prehitevanja, potem pa naj se vozniki vrnejo nazaj na vozni pas. Sicer pa je tako kot naostalih cestah, tudi na avtocestah ves čas treba spremljati dogajanje pred seboj in upoštevati, da zaradi hudih napak voznikov lahko pride tudi do takih situacij, kot je vožnja v napačno smer,« poudarjajo na slovenski policiji.