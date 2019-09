Kaos na cestah: "Vse stoji, nikamor se ne premikamo"

Zaradi popoldanske prometne konice je v okolici večjih mest in na avtocestah povečan promet, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru. Nastajajo zastoji, promet je povečan zlasti na ljubljanski obvoznici in na cestah po mestu.

Največ težav s prometom je v Ljubljani. "Vse stoji, nikamor se ne premikamo," tožijo vozniki v Ljubljani. Križišča so neprevozna, vozniki so nervozni in trobijo. Kot nam je povedal eden od voznikov, je za manj kot dva kilometra dolgo pot iz Šiške proti središču mesta potreboval kar 45 minut.

K zastojem v Ljubljani so zagotovo pripomogli tudi dež in dela na križišču Parmove in Samove ulice, zaradi česar morajo vozniki, ki potujejo med Šiško in Bežigradom, ubrati drugo pot.

Foto: promet.si

Zastoji zaradi povečanega prometa:

- na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 3,5 km, proti Kranjski Gori vozniki lahko uporabijo izvoz Jesenice vzhod/Lipce,

- na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, 1,5 km,

- na primorski avtocesti od Razdrtega proti Ljubljani, gost promet z zastoji na različnih odsekih, potovalni čas se podaljša za eno uro, na cestah Lesce-Bled v obe smeri, Lucija-Strunjan, Padna-Koper in Logatec-Vrhnika, na Vrhniki.

Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Lenart in Pernica proti Mariboru.

Prometni nesreči:

- zaprt prehitevalni pas na mariborski vzhodni obvoznici, na razcepu Dragučova iz smeri Lendave proti Šentilju,

- oviran promet na štajerski avtocesti, na priključku Slovenska Bistrica jug.

Zaradi burje 1. stopnje velja prepoved prometa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton, na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo.

Stanje na cestah: Mejni prehodi: