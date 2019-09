Eno najbolj "zoprnih" križišč v Sloveniji bo končno dobilo semafor

Kot so pojasnili na Darsu, bo začasna semaforizacija veljala do izvedbe trajne rešitve, ki je načrtovana v letu 2021.

Na Darsu so tudi spomnili, da je bil avtocestni priključek Arja vas-Žalec predan prometu leta 1997. Zgrajen je bil v obliki diamanta in to obliko je ohranil vse do danes.

"V določenem obdobju gradnje sistema avtocest in hitrih cest v Sloveniji je bilo večje število priključkov zgrajenih v obliki diamanta, ker taka oblika priključka pomeni bistveno manjši poseg v prostor v primerjavi z gradnjo priključkov v obliki deteljice ali poldeteljice. V letih po predaji teh priključkov v promet pa se je ob spremljanju in analiziranju prometne varnosti ugotovilo, da s tega stališča taka oblika priključkov ni najugodnejša, ker imajo ti priključki dve pomembni pomanjkljivosti," so navedli na Darsu.

Pomanjkljivosti se nanašajo na možnost vožnje v napačno smer in na slabo preglednost v območju priključevanja, so dodali.

Zato je Dars leta 2015 izpeljal postopek javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo križišča v Arji vasi. Prav tako je bila takrat sprejeta odločitev, da se rekonstrukcija križišč izvede z ureditvijo dveh povezanih krožnih križišč.

Ker sta se po letu 2015 spremenila vsebina in obseg Poslovne cone Arja vas, kjer je nastalo več velikih poslovnih in logističnih objektov - med drugim Lidlovo logistično središče -, je bila naročena tudi nova prometna študija, ki je pokazala, da je optimalna ureditev križišča v Arji vasi semaforizacija, pri kateri se je z vodenjem in križanjem posamezne smeri mogoče izogniti levemu zavijanju.

Tako obliko križišča so naprej izvedli v ZDA, več primerov pa je že zgrajenih tudi v Evropi, so dodali na Darsu.

Preberite tudi: