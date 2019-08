Gorenjci čakajo novo "turbokrožišče": to so njegove posebnosti

Na Primovskem pri Kranju se končuje gradnja novega krožišča, ki bo precej razbremenilo prometne tokove in olajšalo vsakodnevne nekajkilometrske popoldanske zastoje.

Znotraj krožišča brez menjave prometnih pasov, vožnja prek robnikov prepovedana

Vozniki se bodo morali v tem krožišču pravilno razvrstiti že pred vhodom vanj. Menjave prometnih pasov znotraj krožišča namreč ne bodo mogoče in na tem tipu krožišča tudi niso dovoljene.

"Zaradi razlike med zdajšnjim in prejšnjim krožiščem se bodo voznikom prve vožnje morda zdele nekoliko neobičajne, v nadaljevanju pa verjamemo, da ga bodo 'osvojili' in pri naslednji vožnji že dobro vedeli, kako ga prevoziti in na kateri pas se morajo razvrstiti, da se bodo odpeljali v želeni smeri. Prve dni uporabe krožišča bo zato treba biti bolj previden tudi zaradi voznikov, ki krožišč niso vajeni, in mogočih voženj prek robnikov," napovedujejo na kranjski policijski upravi.

Menjave prometnih pasov znotraj krožišča torej niso dovoljene, pasovi pa so ločeni z nizkimi betonskimi elementi. Vožnja čez te robnike ni dovoljena.

Tako imenovana "turbokrožišča" v Sloveniji najbolj poznamo iz Kopra in Maribora, nekaj redkih je tudi v Ljubljani.

Imate raje klasična krožišča ali "turbokrožišča"? Klasična krožišča 37,50% +

"Turbokrožišča" 62,50% +

Novosti so:



- Pred vstopom v krožišče se bo moral voznik pravočasno razvrstiti na tisti prometni pas, po katerem bo prevozil krožišče.



- Iz vsake smeri vožnje v krožišče vodita dva prometna pasova. Za primer: če se bo voznik pripeljal iz smeri Škofja Loka, se bo lahko razvrstil na levi ali desni pas. Desni pas ga bo vodil na tako imenovan "turboizvoz" in lahko bo zavil samo proti Šenčurju, na levem pasu pa se bo lahko izključil proti Kranju, Škofji Loki ali Šenčurju.



- Če se bo voznik razvrstil na nepravilen pas, naj nadaljuje vožnjo, se pravilno izključi iz krožišča in normalno odpelje do naslednjega križišča ali primernega varnega mesta ter tam vozilo obrne in se potem vrne proti krožišču.



- Krožišče vključuje t. i. "turboizvoze", in sicer gre za desna prometna pasova iz smeri Škofje Loke proti Šenčurju in iz smeri Preddvora proti Kranju. Na tem pasu voznik ne more zaviti nikamor drugam.



- Vozniki, ki prihajajo iz smeri Preddvora, na krožišču ne bodo mogli zaviti nazaj proti Preddvoru. Enako velja tudi za smer iz Škofje Loke.



- Vozniki ne bodo mogli voziti v krogu.