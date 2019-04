Križišče ali krožišče? Pazite, da vas ne zmede. #video

V Ljubljani so pred leti eno izmed krožišč spremenili v navadno semaforizirano križišče. Na tleh so ostale oznake, ki lahko zmedejo manj zbrane in tega okoliša manj vajene voznike.

Foto: Gregor Pavšič Pravila so seveda jasna. Križišče z videa je križišče in nikakor ne več krožišče. To je pred leti res bilo, a nato so se mestne oblasti v Ljubljani odločile za spremembo in pri Prulskem mostu vpeljale klasično semaforizirano križišče. Krožišče tu bi bilo zelo majhno in predvsem za kombije lahko že precej težko obvozljivo.

Na tleh pa so ostale nekdanje oznake, ki pričajo o nekoč drugačni prometni ureditvi. Velika večina domačinov prav gotovo pozna zdajšnji sistem, manj pozorne in tega odseka manj vajene voznike pa lahko nasprotujoče oznake – semafor in na drugi strani talna oznaka krožišča – tudi zmede.