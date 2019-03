Sezona del odprta: med koncem tedna zaprti štajerska avtocesta in vipavska hitra cesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pomlad je že tukaj in počasi se prebujajo tudi Darsovi delavci, ki bodo začeli izvajati številna dela na slovenskih avtocestah. Največ težav lahko vozniki pričakujejo na primorski avtocesti in hitri cesti Razdrto-Ajdovščina. Zaprt bo tudi avtocestni odsek med Blagovico in Vranskim proti Mariboru.

S postavitvijo takšnih protivetrnih zaščit se hitrosti vetra na cestni strani znižajo za do 50 odstotkov, sporočajo iz podjetja Provia, načrtovalca zaščit. Foto: Provia

Sanacija predora in poskusna gradnja protivertnih zaščit

Za konec tedna je napovedana popolna zapora hitre ceste Razdrto-Ajdovščina, kjer bodo Darsovi delavci postavili zaporo zaradi priprav na začetek gradnje treh poskusnih polj protivetrnih zaščit. Hitra cesta bo v celoti zaprta med razcepom Nanos in priključkom Vipava, torej tako proti Novi Gorici kot tudi v obratni smeri. Ker bo hitra cesta zaprta v obe smeri, bodo morali vozniki od sobote od 6.30 do nedelje zvečer, predvidoma do 20. ure, pot opraviti po vzporedni regionalni cesti, ob načrtovanem ponedeljkovem začetku del pa bo na hitri cesti polovična zapora.

Pri Darsu bodo sočasno odpravljali še posledice požara tovornega vozila v predoru Barnica. V hudem požaru, ki se je zgodil prejšnji mesec, je bila poškodovana oprema predora, zato jo bodo zamenjali.

Projekt protivetrnih zaščit je vreden 5,2 milijona evrov

Poskusna polja protivetrne zaščite bodo postavili na viaduktu Lozice, ob strelišču Mlake ter na polkilometrskem odseku med Logom in Vipavo. Zaradi čim krajšega časovnega okvira del bodo protivetrne zaščite začeli vgrajevati sočasno na vseh treh lokacijah. Prva dva meseca bodo dela opravljali iz smeri Razdrtega proti Vipavi, naslednja dva meseca pa še v smeri Razdrtega. Kot poroča STA, je celoten projekt postavitve poskusnih protivetrnih zaščit vreden 5,2 milijona evrov.

Druga faza protivetrne zaščite, ki bo izvedena po postavitvi testnih polj, bo vključevala izvedbo stacionarnih in mobilnih meritev vetra ob petih pojavih močne burje. Meritve se bodo opravljale izključno v terminih, ko so taki pojavi burje predvideni, torej med 1. oktobrom in 30. aprilom.

Med koncem tedna bo zaprt tudi avtocestni odsek Blagovica-Vransko proti Mariboru. Foto: Gašper Pirman

Med koncem tedna zaprta tudi štajerska avtocesta pri Blagovici

Dars bo zaradi del v predorih tudi med koncem tedna zaprl avtocestni odsek med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Avtocesta bo zaprta od petka od 21. ure do nedelje do 16. ure, posledično pa bosta zaprta uvoza Trojane v obe smeri. Obvoz bo urejen skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje.